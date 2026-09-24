Dziedzictwo, odcinek 1039: Ezgi nie będzie już kryć matki Sinana. Syn pozna prawdę o jej okrutnym planie ZDJĘCIA

Dziedzictwo, odcinek 1039: Ezgi wyjawia mroczne sekrety Isil

Przypomnijmy, że w 1038. odsłonie „Dziedzictwa” to Aynur otworzyła Sinanowi oczy na postępowanie jego byłej ukochanej. Poinformowała prokuratora, że Ezgi od samego początku oszukiwała go w kwestii swojej kondycji zdrowotnej. Ta sytuacja doprowadziła ją do ostateczności.

Ezgi dojdzie do wniosku, że dłużej nie potrafi brnąć w kłamstwa. Dotrze do niej, że przez długi czas była jedynie narzędziem w rękach Isil w jej konflikcie z Aynur. Przypomnijmy, że matka Sinana sprzeciwiała się jego relacji z kobietą, którą uważała za niegodną jej syna. Marzyła, by poślubił kogoś z wyższych sfer, a nie zwykłą pracownicę domową. Ezgi zrzuci z siebie ciężar i opowie całą prawdę. Nie zamierza już udawać i kryć swojego oszustwa na temat zdrowia.

Ezgi ujawnia prawdę o stanie zdrowia Isil w odcinku 1039

Jednak wyznanie win to dopiero początek prawdziwego trzęsienia ziemi, które czeka Sinana w 1039. odcinku „Dziedzictwa”. Ezgi przekaże byłemu narzeczonemu szokujące szczegóły dotyczące intryg jego matki. Opowie, w jaki sposób Isil pociągała za sznurki, wykorzystując ją do swoich celów. Największym wstrząsem będzie jednak informacja o rzekomej chorobie matki. Ezgi wyzna, że Isil prawdopodobnie symuluje paraliż i w rzeczywistości potrafi chodzić. Sinanowi trudno będzie uwierzyć w tak okrutne manipulacje ze strony własnej matki, dlatego postanowi osobiście zweryfikować słowa byłej narzeczonej.

Kiedy oglądać 1039. odcinek serialu „Dziedzictwo”?

Nowe odcinki tureckiego hitu „Dziedzictwo” emitowane są każdego dnia o 16:00 w TVP1. Odcinek numer 1039. zobaczymy we wtorek, 29 września 2026 roku. Po premierze telewizyjnej wszystkie epizody można obejrzeć na platformie streamingowej TVP VOD.

„Dziedzictwo”: O czym jest serial i kto w nim gra?

Turecka produkcja „Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to opowieść o miłości, stracie i skomplikowanych więzach rodzinnych. Historia rozpoczyna się od osierocenia małego Yusufa, który trafia pod skrzydła swojego surowego wuja, Yamana. Życie chłopca zmienia się, gdy pojawia się w nim ciotka Seher. Początkowa niechęć między Yamanem a Seher z czasem przeradza się w głębokie uczucie, a ich relacja staje się oparciem dla Yusufa.

W późniejszych sezonach widzowie są świadkami dramatycznych wydarzeń. Śmierć Yamana Kırımlı zmienia wszystko, a odpowiedzialność za Yusufa oraz kontynuację rodzinnego dziedzictwa przejmuje Nana Maryam.

Sytuacja Nany komplikuje się, gdy grozi jej deportacja. Aby uratować stabilność w życiu chłopca, na scenę wkracza Poyraz. Mężczyzna proponuje Nanie fikcyjne małżeństwo. Związek zaaranżowany z rozsądku staje się punktem wyjścia do nowych, burzliwych relacji i emocjonalnych zawirowań.

W głównych rolach w serialu występują:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu grająca Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj w roli Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako młody Yusuf

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