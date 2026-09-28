Felicita, odcinek 12: Nico pozna rodziców Kamila. Szybko skradnie ich serca, a jego rysunek da wszystkim do myślenia - ZDJĘCIA

Nico pozna rodziców Kamila w 12. odcinku „Felicita”

W 7. odcinku „Felicita” Zośka przekazała im wiadomość o istnieniu Nico, wywołując kolejny prawdziwy wstrząs. W 10. odcinku „Felicita” Marco zaproponował, by Giulia przyjechała z Nico do Warszawy, co miało umożliwić chłopcu pierwsze spotkanie z polskimi dziadkami.

W 12. odcinku "Felicity" spotkanie Nico z rodzicami Kamila będzie dla wszystkich ważnym i pełnym emocji momentem. Chłopiec po raz pierwszy zobaczy swoich polskich dziadków, a początkowa niezręczność szybko zacznie ustępować miejsca coraz swobodniejszej rozmowie. Dużą rolę odegra w tym Oliwia, która pomoże obu stronom znaleźć wspólny język. Dla rodziców Kamila będzie to także pierwsza bezpośrednia konfrontacja z wnukiem, o którego istnieniu dowiedzieli się dopiero po śmierci syna.

„Felicita” – data i godzina emisji 12. odcinka serialu "Felicita"

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 11. zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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