La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 488: Bolesne spotkanie Very z matką. Księżna de Carril podniesie rękę na córkę

Vera staje twarzą w twarz z księżną w 488. odcinku „La Promesy”

Wizyta księżnej Amalii de Carril w rezydencji to zasługa Santosa. Arystokratka zupełnie nie miała pojęcia, co dzieje się z jej zaginioną córką. Przełom nastąpi podczas popołudniowej herbaty, gdy matka przypadkowo dojrzy Verę pracującą w stroju pokojówki. Ten niespodziewany widok wywoła w księżnej olbrzymi szok, ponieważ nie mogła uwierzyć, że jej dziecko zarabia na życie jako służąca. Amalia zażąda natychmiastowej rozmowy na osobności. Konfrontacja przybierze bardzo gwałtowny obrót – zdenerwowana arystokratka wymierzy córce policzek. Niedługo potem emocje nieco opadną, a matka zacznie desperacko przekonywać Verę do powrotu do dawnego, wygodnego życia w rodzinnym domu.

Vera odrzuci propozycję matki w 488. odcinku serialu „La Promesa”

Stanowisko młodej pokojówki będzie wyjątkowo stanowcze – powrót do arystokratycznego życia nie wchodzi w grę. Vera zdecydowanie odrzuci błagania księżnej, tłumacząc, że odcięcie się od przeszłości to dla niej kwestia przetrwania. Wszystko przez poważną tajemnicę rodzinną i konflikt z ojcem, którego zdradziła. Przerażona dziewczyna wprost powie matce, że powrót oznacza dla niej wyrok śmierci z rąk ojca, co było bezpośrednim powodem jej ucieczki. Problem jest jeszcze poważniejszy, ponieważ uciekając, zabrała ze sobą teczkę wypakowaną ojcowskimi pieniędzmi. Z takim brzemieniem na barkach beztroski powrót do rodziny pozostaje dla niej całkowicie niemożliwy.

W 488. odcinku „La Promesy” Vera złoży matce dramatyczną prośbę

Mimo napiętej atmosfery i grożącego jej niebezpieczeństwa, Vera zapewni matkę, że jej obecne, skromne życie przynosi jej największe szczęście, jakiego kiedykolwiek zaznała. Odrzuci arystokratyczne przywileje, wysuwając w stronę księżnej druzgocącą prośbę. Zażąda, by matka wyjechała, wymazała ją z pamięci i udawała, że to spotkanie nigdy nie miało miejsca. Dla Amalii przyjęcie takiej prawdy będzie niezwykle bolesne, jednak powoli dotrze do niej, że nie ma władzy, by zmusić córkę do zmiany zdania. Księżnej pozostanie zaakceptowanie tej trudnej sytuacji oraz niewielka ulga płynąca z faktu, że w końcu poznała los Very i wie, że pod dachem La Promesy nic jej nie grozi.

„La Promesa - pałac tajemnic”, odcinek 488 – data i godzina emisji

Premiera 488. epizodu hiszpańskiego hitu „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowana jest na środę, 30 września 2026 roku. Odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Dla tych, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorem, przygotowano możliwość nadrobienia zaległości za pośrednictwem platformy TVP VOD. W nadchodzącym odcinku fani serialu będą śledzić nie tylko zmagania Very, ale także dalsze perypetie Lopego, Santosa, Virtudes, Manuela oraz innych mieszkańców tytułowej posiadłości.

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