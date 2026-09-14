W poprzednim odcinku Lucynka nie mogła dokończyć przygotowań do pogrzebu, bo była i obecna żona zmarłego kłóciły się o przebieg ceremonii. Z zakładu pogrzebowego zniknął też robotyczny pies Klaudii, jej „doktorat na czterech nogach”. Problem w tym, że obrona doktoratu miała odbyć się już następnego dnia. Borys wprowadził się do Koczarskiego, żeby dopilnować, by trener przynajmniej do meczu o awans do 3. ligi nie sięgał po alkohol. O jego słabości wiedział jednak także Jarek Piech, były instruktor Iskry, gotów grać nieczysto, by odzyskać posadę. Kacper przyłapał Ilonę w swoim gabinecie, poczuł się zagrożony i usunął z laptopa zdjęcia Pawła. Krzyżanowski obawiał się, że jego sekrety wyjdą na jaw, dlatego przerwał terapię i postanowił opuścić klinikę.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4250 - streszczenie

Nikola wprost zapyta Filipa, kiedy wreszcie się umówią. Jej bezpośredniość speszy chłopaka, ale mimo to postanowi dać jej szansę. Ich randka szybko przerodzi się w spontaniczny wypad we czwórkę. Paweł zrezygnuje z leczenia w klinice, a Artur i Janek odbiorą go z We-Medu. Krzyżanowski nadal będzie trzymał wszystkich na dystans, gdy odwiedzi go Kacper. Tymczasem mężczyzna w kryzysie bezdomności zgłosi na policji zaginięcie partnerki. Wkrótce wyjdzie na jaw, że w tym środowisku to już kolejna taka sprawa. Melka pracuje dla fundacji i często przebywa wśród osób żyjących na ulicy. Nie wie jednak, że ktoś ją obserwuje.

„Pierwsza miłość” odcinek 4250 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4250. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać w Polsacie. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Będzie to odcinek po emisji 4249. epizodu, pokazanego dzień wcześniej o tej samej porze.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie przeżywają romanse, rozstania, powroty i rodzinne dramaty, a ich losy często komplikują skrywane tajemnice oraz nagłe zwroty akcji. Codzienne sprawy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami. Serial zestawia też miejskie życie Wrocławia z bardziej swojskim klimatem Wadlewa. W obsadzie są m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Marek Pyś jako Zenon Łazanek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

Anna Pentz jako Anna Kowalik

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski

Paweł Okoński jako Marian Śmiałek

Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk