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W poprzednim odcinku Lucynka nie mogła dokończyć przygotowań do pogrzebu, bo była i obecna żona zmarłego kłóciły się o przebieg ceremonii. Z zakładu pogrzebowego zniknął też robotyczny pies Klaudii, jej „doktorat na czterech nogach”. Problem w tym, że obrona doktoratu miała odbyć się już następnego dnia. Borys wprowadził się do Koczarskiego, żeby dopilnować, by trener przynajmniej do meczu o awans do 3. ligi nie sięgał po alkohol. O jego słabości wiedział jednak także Jarek Piech, były instruktor Iskry, gotów grać nieczysto, by odzyskać posadę. Kacper przyłapał Ilonę w swoim gabinecie, poczuł się zagrożony i usunął z laptopa zdjęcia Pawła. Krzyżanowski obawiał się, że jego sekrety wyjdą na jaw, dlatego przerwał terapię i postanowił opuścić klinikę.
„Pierwsza miłość” odcinek 4250 - streszczenie
Nikola wprost zapyta Filipa, kiedy wreszcie się umówią. Jej bezpośredniość speszy chłopaka, ale mimo to postanowi dać jej szansę. Ich randka szybko przerodzi się w spontaniczny wypad we czwórkę. Paweł zrezygnuje z leczenia w klinice, a Artur i Janek odbiorą go z We-Medu. Krzyżanowski nadal będzie trzymał wszystkich na dystans, gdy odwiedzi go Kacper. Tymczasem mężczyzna w kryzysie bezdomności zgłosi na policji zaginięcie partnerki. Wkrótce wyjdzie na jaw, że w tym środowisku to już kolejna taka sprawa. Melka pracuje dla fundacji i często przebywa wśród osób żyjących na ulicy. Nie wie jednak, że ktoś ją obserwuje.
„Pierwsza miłość” odcinek 4250 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4250. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku. Serial będzie można oglądać w Polsacie. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Będzie to odcinek po emisji 4249. epizodu, pokazanego dzień wcześniej o tej samej porze.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie przeżywają romanse, rozstania, powroty i rodzinne dramaty, a ich losy często komplikują skrywane tajemnice oraz nagłe zwroty akcji. Codzienne sprawy przeplatają się tu z kryminalnymi intrygami. Serial zestawia też miejskie życie Wrocławia z bardziej swojskim klimatem Wadlewa. W obsadzie są m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Marek Pyś jako Zenon Łazanek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
- Anna Pentz jako Anna Kowalik
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski
- Paweł Okoński jako Marian Śmiałek
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk