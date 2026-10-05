W poprzednim odcinku Hubert, ubrany w ślubny garnitur, trafił do szpitala ze wstrząśnieniem mózgu i złamaną ręką. Mimo że lekarz nie chciał wypuścić go z kliniki, Hubert był zdecydowany poślubić Paulinę. W Barbarianie zatrudniła się pewna siebie Daga, a Ewa zgodziła się przyjąć ją na okres próbny. Jolce nie spodobała się nowa koleżanka, więc postanowiła sprawdzić jej kwalifikacje. Kulas wciąż zastanawiał się, do kogo należy test ciążowy, ale Aniela jako pierwsza domyśliła się prawdy. Nie wiedziała jednak, jak powiedzieć o tym mężowi. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4263 - streszczenie

Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennice. Marysia zgłosi sprawę wychowawczyni, ale jej bierna reakcja mocno ją rozczaruje. Kobieta postanowi więc działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przyjedzie z Opola i przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia oraz naszyjnik po swojej żonie. Będzie cieszył się szczęściem syna i spodziewał wnuków, lecz Szymon będzie miał opory przed wyznaniem mu prawdy o swoim stanie. Kulas załamie się na wieść o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał dopaść człowieka, który zniszczył życie jego dziecka.

„Pierwsza miłość” odcinek 4263 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4263. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, na antenie Polsatu. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:00. Marysia i Kinga spróbują tego dnia przyłapać podejrzanego mężczyznę na gorącym uczynku.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. W życiu bohaterów nie brakuje romansów, rodzinnych tajemnic, rozstań, powrotów i nagłych konfliktów. Codzienne sprawy mieszają się tu z kryminalnymi intrygami oraz rodzinnymi dramatami. Ważną częścią serialu jest też kontrast między miejskim życiem Wrocławia a swojskim światem Wadlewa. W obsadzie znajdują się m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk "Kaśka" Saniewski