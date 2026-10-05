Spis treści
W poprzednim odcinku Robert skonfrontował przed prokuratorem zeznania Eweliny i jej córki w sprawie ugodzenia Kalskiego nożem. Ewelina uparcie brała winę na siebie, ale Tadeusiak kazał obu kobietom odtworzyć przebieg ataku. Biegli ustalili, że cios zadała osoba leworęczna. Wtedy wyszło na jaw, że matka składała fałszywe zeznania. Dzięki ojcu Moniki Cieślikowie wpłacili wysoki zadatek na wymarzone mieszkanie. Gdy odwiedzili nowe lokum, chłodno przywitała ich starsza sąsiadka z naprzeciwka, która miała klucze do ich domu. W studiu Fabian ośmieszył szarlatana leczącego raka głodówkami, a zaskoczona Judyta na antenie sprawiała wrażenie nieprzygotowanej. Po programie Krawiec zaskoczył ją przeprosinami i próbą pocałunku.
„Na Wspólnej” odcinek 4293 - streszczenie
Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów, ale nadal będzie musiała leczyć się psychiatrycznie. Weronika zapewni Jagodę, że zajmie się nią tak długo, jak będzie trzeba. Wsparcie dziewczynie okażą też Lew i Kacper. W szpitalu Nalepa powie Kalskiemu, że wszyscy znają już jego prawdziwe oblicze. Greg wpadnie w furię i mimo sprzeciwu lekarzy będzie chciał wypisać się ze szpitala. Tymczasem Hebel spróbuje uspokoić sytuację w poprawczaku. Chłopaki odmówią gry w koszykówkę z Sebą, bo uznają, że trener ich zdradził. Rozwścieczony Nochal usłyszy, że może stracić kontakt z siostrą. Ryszard obieca mu pomoc, ale w zamian zażąda powrotu na boisko. Bradecka narazi się szefowi, gdy poprosi Martę o zastąpienie jej w programie na żywo. Chce zostać w szpitalu przy synku, podczas gdy syn Mikołaja wciąż publikuje w sieci zdjęcia młodszego brata.
„Na Wspólnej” odcinek 4293 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4293. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, w TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. W tym odcinku Ewelina usłyszy ważną decyzję, Kalski zmierzy się z prawdą o sobie, a w poprawczaku zrobi się nerwowo.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy i telenowela. Fabuła koncentruje się na codziennym życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, sprawami zawodowymi, konfliktami, chorobami, zdradami i powrotami. Losy kilku powiązanych rodzin zmieniają się pod wpływem zwykłych spraw oraz trudnych wydarzeń. W serialu występują m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg