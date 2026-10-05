W poprzednim odcinku Robert skonfrontował przed prokuratorem zeznania Eweliny i jej córki w sprawie ugodzenia Kalskiego nożem. Ewelina uparcie brała winę na siebie, ale Tadeusiak kazał obu kobietom odtworzyć przebieg ataku. Biegli ustalili, że cios zadała osoba leworęczna. Wtedy wyszło na jaw, że matka składała fałszywe zeznania. Dzięki ojcu Moniki Cieślikowie wpłacili wysoki zadatek na wymarzone mieszkanie. Gdy odwiedzili nowe lokum, chłodno przywitała ich starsza sąsiadka z naprzeciwka, która miała klucze do ich domu. W studiu Fabian ośmieszył szarlatana leczącego raka głodówkami, a zaskoczona Judyta na antenie sprawiała wrażenie nieprzygotowanej. Po programie Krawiec zaskoczył ją przeprosinami i próbą pocałunku.

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„Na Wspólnej” odcinek 4293 - streszczenie

Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów, ale nadal będzie musiała leczyć się psychiatrycznie. Weronika zapewni Jagodę, że zajmie się nią tak długo, jak będzie trzeba. Wsparcie dziewczynie okażą też Lew i Kacper. W szpitalu Nalepa powie Kalskiemu, że wszyscy znają już jego prawdziwe oblicze. Greg wpadnie w furię i mimo sprzeciwu lekarzy będzie chciał wypisać się ze szpitala. Tymczasem Hebel spróbuje uspokoić sytuację w poprawczaku. Chłopaki odmówią gry w koszykówkę z Sebą, bo uznają, że trener ich zdradził. Rozwścieczony Nochal usłyszy, że może stracić kontakt z siostrą. Ryszard obieca mu pomoc, ale w zamian zażąda powrotu na boisko. Bradecka narazi się szefowi, gdy poprosi Martę o zastąpienie jej w programie na żywo. Chce zostać w szpitalu przy synku, podczas gdy syn Mikołaja wciąż publikuje w sieci zdjęcia młodszego brata.

„Na Wspólnej” odcinek 4293 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4293. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, w TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. W tym odcinku Ewelina usłyszy ważną decyzję, Kalski zmierzy się z prawdą o sobie, a w poprawczaku zrobi się nerwowo.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy i telenowela. Fabuła koncentruje się na codziennym życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, sprawami zawodowymi, konfliktami, chorobami, zdradami i powrotami. Losy kilku powiązanych rodzin zmieniają się pod wpływem zwykłych spraw oraz trudnych wydarzeń. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg