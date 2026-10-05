W poprzednim odcinku Krystian odkrył, że wszystko, na czym budował swoje życie przez ostatnie miesiące, było kłamstwem. Po utracie kolejnej ważnej osoby czuł się rozbity, a jego chęć sięgnięcia po narkotyki narastała. Piotrek czuwał przy łóżku narzeczonej i trzymał ją za rękę, aż Melka odzyskała przytomność. Marek miał dla niej bolesną wiadomość. Sylwester Kulas zdał maturę i świętował sukces z całą rodziną, lecz radość przerwał pozytywny test ciążowy znaleziony w jego śmietniku. A co wydarzy się tym razem?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4262 - streszczenie

Hubert trafi do szpitala w ślubnym garniturze. Lekarze stwierdzą u niego wstrząśnienie mózgu i złamanie ręki, ale on nadal będzie chciał poślubić Paulinę. Problem w tym, że lekarz nie będzie chciał wypisać go z kliniki. W Barbarianie pojawi się pewna siebie Daga, która dostanie od Ewy szansę na pracę kelnerki w okresie próbnym. Jolce nie spodoba się nowa koleżanka, dlatego postanowi sprawdzić jej kwalifikacje. Kulas wciąż będzie głowił się, do kogo należy znaleziony test ciążowy. Aniela jako pierwsza domyśli się prawdy, lecz nie będzie wiedziała, jak wyznać ją mężowi.

„Pierwsza miłość” odcinek 4262 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 4262 „Pierwszej miłości” Polsat wyemituje w poniedziałek, 12 października 2026 roku, o godzinie 18:00. Hubert, mimo pobytu w szpitalu, nie zrezygnuje z planów ślubnych z Pauliną. Jego stan zdrowia może jednak pokrzyżować te plany. W tym samym czasie w Barbarianie pojawi się nowa kelnerka Daga.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. W losach bohaterów przeplatają się romanse, rodzinne tajemnice, rozstania, powroty i nagłe zwroty akcji. Obok miejskich historii pojawiają się wątki kryminalne i sensacyjne, a Wadlewo wprowadza więcej lżejszych, komediowych scen. Bohaterów łączą rodzinne więzi, przyjaźnie, sąsiedztwo oraz relacje zawodowe i uczuciowe. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski