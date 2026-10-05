W poprzednim odcinku Leśniewska odmówiła poprowadzenia programu z udziałem guru medycyny alternatywnej, którego uważała za oszusta. Fabian był jednak przekonany, że kontrowersyjny gość przyciągnie do stacji nowych widzów. Judyta powiedziała Marcie, że szef poprosił ją, by zastąpiła ją w roli gospodyni programu, i nie miała wyboru. Późniejsza rozmowa Bradeckiej z Krawcem ujawniła jednak prawdziwe intencje Judyty. Zadowolony z obrotu spraw Fabian próbował ją pocałować. Janusz, załamany kryzysem w relacji z Halinką, nie chciał przystąpić do matury z języka polskiego, a Teresa próbowała przekonać go do zmiany zdania. Danka tłumaczyła Dębkowej, że Korba działał z miłości do ukochanej. Tymczasem mąż Bednarczukowej zaskoczył ją na randce. Anka przekonała Igora, by zgodził się na spotkanie Julki z Leonem, który pomógł schwytać dilera. Przed ośrodkiem Nowak zobaczył, jak inny uzależniony częstuje jego córkę papierosami. Gdy Igor rozmawiał z terapeutą Julki, Nowakówna i Juszczyk przekonali się, że wciąż są sobie bliscy. Co wydarzy się dalej?

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„Na Wspólnej” odcinek 4292 - streszczenie

Robert skonfrontuje przed prokuratorem zeznania Eweliny i jej córki w sprawie ugodzenia Kalskiego nożem. Ewelina nadal będzie brała całą winę na siebie, ale Tadeusiak każe obu kobietom odtworzyć przebieg ataku. Opinie biegłych wykażą, że cios zadała osoba leworęczna. Wtedy wyjdzie na jaw, że matka składała fałszywe zeznania. Dzięki ojcu Moniki Cieślikowie wpłacą wysoki zadatek na wymarzone mieszkanie. Uszczęśliwieni odwiedzą swoje nowe lokum, gdzie chłodno przywita ich starsza sąsiadka z naprzeciwka. Wkrótce okaże się, że kobieta ma własne klucze do ich domu. Tymczasem Fabian niespodziewanie ośmieszy w studiu szarlatana, który leczy raka głodówkami. Judyta będzie oszołomiona, przez co na antenie może wyglądać na nieprzygotowaną. Po programie Krawiec zaskoczy ją przeprosinami i spróbuje ją pocałować.

„Na Wspólnej” odcinek 4292 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4292. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. Robert spróbuje ustalić, kto naprawdę ugodził Kalskiego nożem. Prawda o zeznaniach Eweliny może całkowicie zmienić bieg sprawy. Cieślikowie także przekonają się, że zakup wymarzonego mieszkania nie będzie tak spokojny, jak oczekiwali.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, kłopoty w pracy, konflikty, choroby, zdrady i niespodziewane powroty. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin przeplatają się, a kolejne wydarzenia często wystawiają ich relacje na próbę. Wśród bohaterów są między innymi Włodzimierz i Żaneta Ziębowie, Monika i Damian Cieślikowie oraz Barbara Brzozowska. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg