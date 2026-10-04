Pierwsza miłość. Kolejny wypadek Białego! Zmasakrowany Kamil znów będzie w niebezpieczeństwie

Biały przeżył katastrofę w Kosowie w poprzednich odcinkach "Pierwszej miłości", ale to nie koniec

Jeszcze niedawno życie Kamila wisiało na włosku. Biały przebywał na niebezpiecznej misji wojskowej w Kosowie, gdzie doszło do dramatycznego wypadku. W pewnym momencie pojazd, którym jechał, najechał na minę. Doszło do eksplozji, a Kamil został ciężko ranny. W dramatycznej rozmowie z Angeliką (Patrycja Franczak) zdążył powiedzieć jej, że ją kocha i przeprosić, jakby żegnał się z ukochaną. Kontakt nagle się urwał, a Angelika nie wiedziała, czy Kamil w ogóle przeżył. Kobieta próbowała zdobyć informacje na własną rękę, ale jako osoba, która nie była formalnie członkiem rodziny Białego, miała bardzo ograniczone możliwości. Ostatecznie okazało się jednak, że Kamil przeżył. Wrócił do Polski i mógł ponownie być z Angeliką.

Kamil wrócił do Polski, ale spokoju długo nie zazna

Wydawało się, że po wszystkich dramatycznych wydarzeniach Biały wreszcie będzie mógł zacząć normalne życie. Powrót z Kosowa oznaczał dla niego szansę na odbudowanie relacji z Angeliką i pozostawienie wojennych przeżyć za sobą. Tymczasem najnowsze zdjęcie Igora Paszczyka z planu "Pierwszej miłości" sugeruje, że scenarzyści ponownie zafundują jego postaci poważne tarapaty. Aktor pokazał zakrwawioną twarz, a podpis "Kolejne tarapaty" trudno uznać za przypadkowy.

Zmasakrowany Biały znów będzie w niebezpieczeństwie?

Na razie nie wiadomo, co dokładnie wydarzy się Kamilowi i w jakich okolicznościach odniesie obrażenia. Jedno jest jednak pewne, że po raz kolejny nie będzie miał łatwo. Zakrwawiona twarz Białego sugeruje, że czeka go następne dramatyczne wydarzenie. Czy Kamil ponownie znajdzie się o krok od tragedii? Wszystko wskazuje na to, że po traumatycznych wydarzeniach w Kosowie Białego czeka kolejna niebezpieczna historia.