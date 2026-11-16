Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4291

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-11-16 9:19

W 4291 odcinku serialu „Pierwsza miłość” Bolesław zagrozi Elizie, że nigdy nie da jej rozwodu, a po opuszczeniu aresztu kobietę zacznie śledzić tajemniczy mężczyzna. Tymczasem Jędrek przeżyje szok w zakładzie pogrzebowym, gdy z zamkniętej trumny dobiegnie nagłe pukanie i zawodzenie. Janek zdoła nakłonić odnalezionego Maćka do szczerego wyznania, którego treść okaże się dla niego ogromnym zaskoczeniem.

W poprzednim odcinku Melka z ogromną radością przekazała Piotrkowi wiadomość o swojej ciąży, co mocno zaskoczyło chłopaka ze względu na wcześniejsze diagnozy lekarzy. Jednocześnie stan młodej pacjentki Mai, Nadii, zaczął się gwałtownie pogarszać z powodu wady serca, przez co ojciec Floriana podjął się przeprowadzenia ratującej życie operacji. Bliscy Maćka przeżywali trudne chwile po znalezieniu jego listu pożegnalnego, a Janek zaangażował policję, aby namierzyć telefon zaginionego nastolatka. Zanim udało się go odnaleźć, chłopak wysłał Julce nagranie z niezwykle szokującym wyznaniem. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4291 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Eliza spróbuje zdobyć fundusze na odbudowę spalonej Iskry i odwiedzi Bolesława w areszcie. Poprosi go, by nie utrudniał sprawy rozwodowej, ale mężczyzna zapowie, że nigdy jej nie odpuści. Gdy Eliza wyjdzie na wolność, nie będzie miała pojęcia, że śledzi ją tajemniczy mężczyzna w kapturze. Tymczasem w zakładzie pogrzebowym Jędrek i Klaudia zastygną z przerażenia, słysząc pukanie i głosy dochodzące z wnętrza trumny. Choć Maciek zostanie odnaleziony, dopiero Jankowi uda się przełamać jego opór. To, co usłyszy od nastolatka, będzie dla niego ogromnym zaskoczeniem.

„Pierwsza miłość” odcinek 4291 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4291. odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się w piątek, 20 listopada 2026 roku. Losy bohaterów będzie można śledzić o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi historiami o miłości, zdradach i rodzinnych tajemnicach. Akcja produkcji toczy się głównie we Wrocławiu oraz w podwrocławskim Wadlewie, ukazując kontrasty między miejskim a wiejskim życiem. Bohaterowie tworzą barwną społeczność, której codzienne problemy przeplatają się z wątkami kryminalnymi oraz sensacyjnymi intrygami. Serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki dynamicznym zwrotom akcji i wyrazistym postaciom. Produkcja porusza uniwersalne tematy, łącząc melodramatyczne wątki z elementami lżejszego humoru. W serialu występują:

  • Aneta Zając (jako Marysia)
  • Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
  • Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
  • Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
  • Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
  • Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)
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