W poprzednim odcinku Melka z ogromną radością przekazała Piotrkowi wiadomość o swojej ciąży, co mocno zaskoczyło chłopaka ze względu na wcześniejsze diagnozy lekarzy. Jednocześnie stan młodej pacjentki Mai, Nadii, zaczął się gwałtownie pogarszać z powodu wady serca, przez co ojciec Floriana podjął się przeprowadzenia ratującej życie operacji. Bliscy Maćka przeżywali trudne chwile po znalezieniu jego listu pożegnalnego, a Janek zaangażował policję, aby namierzyć telefon zaginionego nastolatka. Zanim udało się go odnaleźć, chłopak wysłał Julce nagranie z niezwykle szokującym wyznaniem. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4291 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Eliza spróbuje zdobyć fundusze na odbudowę spalonej Iskry i odwiedzi Bolesława w areszcie. Poprosi go, by nie utrudniał sprawy rozwodowej, ale mężczyzna zapowie, że nigdy jej nie odpuści. Gdy Eliza wyjdzie na wolność, nie będzie miała pojęcia, że śledzi ją tajemniczy mężczyzna w kapturze. Tymczasem w zakładzie pogrzebowym Jędrek i Klaudia zastygną z przerażenia, słysząc pukanie i głosy dochodzące z wnętrza trumny. Choć Maciek zostanie odnaleziony, dopiero Jankowi uda się przełamać jego opór. To, co usłyszy od nastolatka, będzie dla niego ogromnym zaskoczeniem.

„Pierwsza miłość” odcinek 4291 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4291. odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się w piątek, 20 listopada 2026 roku. Losy bohaterów będzie można śledzić o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który od 2004 roku przyciąga widzów emocjonującymi historiami o miłości, zdradach i rodzinnych tajemnicach. Akcja produkcji toczy się głównie we Wrocławiu oraz w podwrocławskim Wadlewie, ukazując kontrasty między miejskim a wiejskim życiem. Bohaterowie tworzą barwną społeczność, której codzienne problemy przeplatają się z wątkami kryminalnymi oraz sensacyjnymi intrygami. Serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki dynamicznym zwrotom akcji i wyrazistym postaciom. Produkcja porusza uniwersalne tematy, łącząc melodramatyczne wątki z elementami lżejszego humoru. W serialu występują:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)

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