W poprzednim odcinku Kamil bezskutecznie próbował dodzwonić się do Angeliki, która po kłótni wyprowadziła się z domu i nie chciała słuchać argumentów bliskich próbujących przekonać ją do powrotu. Marta dowiedziała się od Ilony o trudnej sytuacji Emilki, natomiast Szymon zaproponował pomoc pod warunkiem umożliwienia mu opuszczenia szpitala. Marysia nie potrafiła dotrzeć do córki unikającej zajęć ekologicznych, a Maciek zauważył na rękach nastolatki niepokojące rany. Czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Julia Chatys wywiad

„Pierwsza miłość” odcinek 4290 - streszczenie

Melka przekaże Piotrkowi radosną nowinę o ciąży, co wprawi go w ogromne osłupienie, bo lekarze wcześniej odebrali im nadzieję na rodzicielstwo. Ich szczęście szybko zostanie jednak przyćmione przez konieczność wykonania serii badań. Tymczasem stan chorej na serce Nadii gwałtownie się pogorszy, ale z pomocą przyjdzie ojciec Floriana, który zaproponuje przeprowadzenie ratującego życie zabiegu. W domu zapanuje ogromny niepokój, gdy Jolka i Tomek odnajdą list pożegnalny Maćka i poproszą o pomoc Janka. Dzięki znajomościom Janka uda się namierzyć telefon zaginionego, jednak w tym samym czasie Julka otrzyma nagranie, na którym chłopak wyzna jej bolesną prawdę.

„Pierwsza miłość” odcinek 4290 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 4290. odcinek serialu „Pierwsza miłość” będzie można obejrzeć w czwartek, 19 listopada 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to popularny polski serial obyczajowy, który od 2004 roku gości na antenie Polsatu, przyciągając widzów emocjonującymi wątkami i nagłymi zwrotami akcji. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, a bohaterowie tworzą rozbudowaną społeczność przyjaciół, rodzin i sąsiadów. Serial opowiada o miłości w różnych odsłonach, od pierwszych zauroczeń po bolesne rozstania i zdrady. Ważną częścią produkcji jest kontrast między miejskim życiem a barwnym światem wsi, gdzie obok melodramatu pojawiają się wątki komediowe. Serial sprawnie łączy codzienne perypetie z kryminalnymi intrygami i rodzinnymi dramatami, stale serwując widzom nowe tajemnice. W serialu występują:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)

6