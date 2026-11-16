W poprzednim odcinku Paweł zdołał zatrzymać kampera, co doprowadziło do ostrej kłótni z Mariuszem, podczas gdy Artur i Janek ruszyli mu z odsieczą. Tymczasem Radek niecierpliwie wyczekiwał decyzji Izby Lekarskiej, lecz na swojej drodze do uzyskania poparcia napotkał nieprzychylnego mu Floriana. Marta początkowo uwierzyła w zapewnienia Emilki, jednak w jej szafie znalazła ukrytą butelkę alkoholu. To odkrycie sprawiło, że postanowiła skonfrontować się z dziewczyną przy świadkach. Czego teraz się spodziewać?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4289 - streszczenie

Kamil bezskutecznie będzie próbował dodzwonić się do Angeliki, która po kłótni wyprowadziła się od niego i nie chce słuchać żadnych argumentów. Nie pomogą nawet interwencje jej matki ani Melki, które spróbują wyjaśnić postępowanie mężczyzny. Marta podziękuje Ilonie za informację o problemach Emilki, choć sama wciąż nie będzie wiedziała, jak pomóc przyjaciółce. Szymon przedstawi pewien plan, ale pod warunkiem, że zostanie mu załatwione wyjście ze szpitala. Marysia domyśli się, że z jej córką dzieje się coś złego, ponieważ dziewczyna przestała chodzić na warsztaty ekologiczne. Zaniepokojona matka poprosi o pomoc Maćka, który zauważy na rękach nastolatki niepokojące rany.

„Pierwsza miłość” odcinek 4289 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4289. odcinek serialu „Pierwsza miłość” trafi na antenę Polsatu w środę, 18 listopada 2026 r., o godzinie 18:00.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali obyczajowych, który gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Produkcja od lat przyciąga widzów historiami mieszkańców Wrocławia oraz malowniczego Wadlewa. Fabuła skupia się na skomplikowanych relacjach, od pierwszych zauroczeń po bolesne rozstania i powroty. W serialu nie brakuje wątków sensacyjnych oraz scen o charakterze komediowym. Losy bohaterów toczą się na tle kontrastu między wielkim miastem a prowincją, co regularnie dostarcza zaskakujących zwrotów akcji. W obsadzie produkcji występują m.in.:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)

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