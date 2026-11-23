Eliza będzie bała się o swoje życie w 4292. odcinku „Pierwszej miłości”

Eliza będzie miała coraz więcej powodów, by obawiać się o własne bezpieczeństwo. W 4283. odcinku ktoś podpalił Iskrę, a ona sama znalazła się nieprzytomna w płonącym lokalu. Świder (Damian Wasilewski) podejrzewał, że to Darek Olszewski (Paweł Wierzbicki) odpowiada za podpalenie, ale Darek do niczego się nie przyznał. W 4285. odcinku doszło do kolejnego zamachu na życie Elizy. Świder dopadł Darka, gdy ten zaczepił Angelikę, a podczas starcia Olszewski wyciągnął nóż.

Niepokój Elizy będzie podsycać także zachowanie tajemniczego mężczyzny w kapturze. W 4291. odcinku nieznajomy ruszył za nią po wizycie w areszcie. Kobieta miała wtedy kolejny powód do zmartwień – spotkanie z Bolesławem (Dawid Zawadzki), którego poprosiła o to, by nie utrudniał rozwodu, zakończyło się jego wyznaniem miłości i deklaracją, że nigdy jej nie odpuści. Eliza będzie więc miała wrażenie, że nie może uwolnić się od zagrożeń, które pojawiają się z różnych stron.

Zakapturzony mężczyzna zbliży się do Elizy w 4292. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4292. odcinku tajemnicza postać ponownie pojawi się w pobliżu Elizy. Mężczyzna w kapturze będzie podążał jej śladem, a w pewnym momencie znajdzie się bardzo blisko. Żona Bolka przestraszy się jego zachowania. Wszystko będzie wyglądało niepokojąco, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych ataków i pożaru Iskry. Eliza może odnieść wrażenie, że znów ktoś na nią poluje.

To on będzie pilnował Elizy w 4292. odcinku „Pierwszej miłości”

Tajemnica szybko się jednak wyjaśni. Zakapturzonym mężczyzną okaże się Świder, który postanowi dyskretnie chronić Elizę. Nie będzie więc kolejnym napastnikiem ani osobą, która chce zrobić jej krzywdę. Przeciwnie – będzie czuwał nad jej bezpieczeństwem, choć jego sposób działania może na początku mocno ją przestraszyć. Tym razem Elizie nic nie grozi, a niepokojące spotkanie okaże się efektem troski Świdra, który nie zamierza zostawić jej bez ochrony.

„Pierwsza miłość” – emisja 4292. odcinka

Odcinek 4292. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

Sonda Oglądasz serial Pierwsza miłość? Tak, od samego początku! Uwielbiam <3 Czasami sobie włączę Nie oglądam

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