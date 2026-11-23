Kto czyha na życie Elizy w "Pierwszej miłości"?

Zagrożenie wokół Elizy narasta od czasu podpalenia Iskry w 4283 odcinku "Pierwszej miłości". Kobieta znalazła się wtedy nieprzytomna w płonącym lokalu, a Świder podejrzewał, że za pożarem stoi Darek Olszewski (Paweł Wierzbicki). Wkrótce doszło też do niebezpiecznego starcia z Darkiem, który podczas konfrontacji wyciągnął nóż... Niepokój Elizy pogłębi spotkanie z Bolesławem (Dawid Zawadzki). Mąż nie zgodził się na rozwód, wyznał jej miłość i zapowiedział, że nigdy jej nie odpuści, ale to nie koniec, bo za Elizą zacznie podążać tajemniczy mężczyzna w kapturze. Dopiero później okaże się, że to Świder, który postanowił dyskretnie ją chronić. Eliza jeszcze nie wie, że samozwańczy ochroniarz bardzo jej się przyda.

Świder ruszy na ratunek, ale sam zostanie pokonany w 4296 odcinku "Pierwszej miłości"

Obawy Świdra okażą się uzasadnione, bo Eliza zostanie napadnięta w ciemnej bramie! Nieznajomy bez wahania rzuci się na kobietę i zacznie ją dusić. Atak będzie wyjątkowo brutalny, a Eliza znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Świder spróbuje ją uratować, ale napastnik okaże się równie niebezpieczny dla niego. Mężczyzna obezwładni ochroniarza, przez co Eliza straci jedyną osobę, która mogła stanąć w jej obronie.

Kim jest tajemniczy napastnik?

Wciąż nie wiadomo, kto stoi za brutalnym atakiem i dlaczego chce pozbawić Elizę życia. Podejrzenia mogą kierować się w stronę osób z jej najbliższego otoczenia, ale na tym etapie nie ma potwierdzenia, kto jest sprawcą. Czy za zamachem stoi Bolesław, Darek, a może ktoś zupełnie inny? W 4296 odcinku "Pierwszej miłości" najważniejsze będzie to, czy Eliza i Świder zdołają wyjść z tej dramatycznej sytuacji cało.

„Pierwsza miłość” – emisja 4296. odcinka

Odcinek 4296. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.