M jak miłość, odcinek 1950: Rodzina Budzyńskich powiększy się! Taki będzie finał romantycznego wieczoru Magdy i Andrzeja

Magda zapragnie nowego członka rodziny po wspólnym wieczorze z Andrzejem w 1950 odcinku "M jak miłość"!

W 1950 odcinku "M jak miłość" Magda i Andrzej wybiorą się do swojego dawnego siedliska, który sprzedali Dorocie (Iwona Rejzner) i Barkowi (Arkadiusz Smoleński) Lisieckim. Małżonkowie urządzą tam sobie romantyczny wieczór, gdy Budzyńskiej już uda się pomóc swojej dawnej koleżance Elżbiecie (Olga Szostak), którą prawniczka także zabierze do Grabiny, aby ukryć ją tam przed jej żądnym zemsty mężem alkoholikiem. A potem będzie już czas tylko dla niej i jej męża.

W 1950 odcinku "M jak miłość" jak podaje swiatseriali.interia.pl Budzyńscy zjedzą romantyczną kolację tylko we dwoje, po której Magda kompletnie zaskoczy Andrzeja! Wszystko przez to, że nagle zapragnie powiększenia ich rodziny, a na dodatek już sama podejmie zdanie w tej kwestii, a on nie będzie miał nic do gadania!

Budzyńska postanowi zaadoptować psa w 1950 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1950 odcinku "M jak miłość" wspólne chwile sam na sam z mężem ogromnie ucieszą Budzyńską. Jednak zapragnie ona czegoś więcej. Tym bardziej, że przecież jej adoptowany syn Maciek (Franciszek Przanowski) już dawno wyfrunie z rodzinnego gniazda, podobnie z resztą jak przybrana córka Andrzeja, Ania (Gabriela Świerczyńska), czy ich przybrana Nadia (Mira Fareniuk), która będzie już u boku Dimy (Michaił Pszeniczny) i Julii (Marta Chodorowska).

W 1950 odcinku "M jak miłość" Magda dobitnie poczuje syndrom opuszczonego gniazda i wpadnie na pomysł, jak wypełnić sobie pustkę po dzieciach! Budzyńska powie mężowi, iż chciałaby, aby przygarnęli psa ze schroniska, o czym z resztą będzie myślała już od dłuższego czasu!

Będzie i dziecko u Budzyńskich w 1950 odcinku "M jak miłość"?

W 1950 odcinku "M jak miłość" żona Andrzeja uzna, że nowy domownik ponownie wniósłby trochę radości i energii do ich życia, a także byłby świetnym kompanem do codziennych spacerów. A Budzyński szybko zorientuje się, że w tym temacie już nie ma nic do gadania, bo jego żona już podjęła decyzję w tej sprawie.

Tyle tylko, że w 1950 odcinku "M jak miłość" szansa na powiększenie ich rodziny nadejdzie jeszcze szybciej niż będzie mogła przypuszczać. I to wcale nie dlatego, że po przedstawieniu swojego pomysłu Budzyńscy od razu ruszą do schroniska i zaadoptują psa, ale przez to, że Magda zobaczy dwie kreski na swoim teście ciążowym!

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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