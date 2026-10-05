M jak miłość, odcinek 1950: Kamil zostawi Anitę! Wścieknie się, gdy nie zostaną rodzicami - ZDJĘCIA

Anita znów nie zajdzie w ciążę w 1950 odcinku "M jak miłość"!

W 1950 odcinku "M jak miłość" Anita kompletnie się załamie, gdy kolejne trzy testy ciążowe dadzą wynik negatywny. Do tego stopnia, że całkowicie się rozsypie i nie będzie w stanie skupić się na pracy, bo jak podaje swiatseriali.interia.pl Magda (Anna Mucha) znajdzie ją w łazience całą we łzach i oczywiście nie przejdzie wobec niej obojętnie.

W 1950 odcinku "M jak miłość" Laskowska otworzy się przed Budzyńską i powie jej o swoim dramacie. Anita przyzna Magdzie, że już od miesięcy starają się z Kamilem o dziecko, ale ich starania za każdym razem kończą się fiaskiem, czego ona już nie będzie mogła znieść. Zwłaszcza, że wszystko ku temu podporządkuje.

- Ja… Magda, ja już chyba… nie mam siły… Zrobiłam z naszego życia piekło. Badania, suplementy, wszystko podporządkowane cyklowi i co? Nic! Kolejny miesiąc, kolejny biały test… - przyzna jej Anita.

Kamil nie podporządkuje się ukochanej w 1950 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1950 odcinku "M jak miłość" Magda za wszelką cenę postara się ją pocieszyć i przekonać, aby nie traciła nadziei. Ale Anicie będę naprawdę trudno. Do tego stopnia, że nawet Kamil od razu zacznie ją wspierać. Gryc podejdzie do ukochanej i bez słowa ją przytuli, domyślając się, co się stało.

A gdy w 1950 odcinku "M jak miłość" w końcu uda mu się jej poprawić nastrój, to zaraz prędko go zepsuje, gdy wspomni jej o zaplanowanym wyjeździe do Wrocławia. Wszystko przez to, że wypadnie on dokładnie w trakcie dni płodnych Anity, kiedy znów mogliby się postarać o dziecko! Jednak mimo tego Kamil nie zgodzi się przełożyć wyjazdu!

- Nie mogę zawiesić na kołku swojego życia zawodowego - Kamil postawi sprawę jasno.

Gryc już nie zniesie presji Laskowskiej w 1950 odcinku "M jak miłość"!

I wówczas w 1950 odcinku "M jak miłość" Anita już nie wytrzyma. Laskowska wyrzuci ukochanemu prosto w twarz, co tak naprawdę o nim myśli, czym w końcu i jego wyprowadzi z równowagi. Do tego stopnia, że szybko jej się zrewanżuje!

- Mówisz mi, że "jesteśmy w tym razem", ale to bzdura! Od początku jestem w tym zupełnie sama! - zarzuci mu Laskowska.

W 1950 odcinku "M jak miłość" wściekły Kamil wygranie Anicie, że od miesięcy nie robi nic innego, jak tylko spełnianie jej oczekiwań. Ale da ukochanej przy tym jasno do zrozumienia, że nie może podporządkować całego swojego życia pod jej kalendarz. A zwłaszcza tego służbowego, który nie do końca będzie od niego zależny. Wtedy między zakochanymi dojdzie do tak ostrej wymiany zdań, że Gryc w końcu nie wytrzyma i wyjdzie, zostawiając zapłakaną Laskowską zupełnie samą. Czy już na dobre? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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