M jak miłość. To zdjęcie Agnes i Joanny wywołuje burzę! Będzie zgoda córki Artura z jego kochanką? Jest komentarz

Marysia pogoni Artura w "M jak miłość", więc on wróci do Joanny

Za kulisami "M jak miłość" powstają właśnie zdjęcia do premierowych odcinków, które w TVP2 będą emitowane na początku 2027 roku. Do tego czasu sporo się wydarzy w wątku romansu Rogowskiego z Joanną! Wiadomo już na pewno, ze Marysia nie przyjmie Artura z powrotem, nie da niewiernemu mężowi kolejnej szansy.

Dokładnie w 1953 odcinku "M jak miłość" Marysia podczas pobytu na Mazurach powie Arturowi, że nie chce jego przeprosin i nie mogą być już razem. Odda mu obrączkę, dając do zrozumienia, że ich małżeństwo się skończyło. Co zrobi Artur odrzucony przez Marysię? Ostatecznie zabierze z domu Mostowiaków w Grabinie wszystko swoje rzeczy. Wyprowadzi się i zamieszka z Joanną!

Na początku listopada w "M jak miłość" stanie się jasne, że miłość Artura do Joanny zwycięży. Ku radości kochanki Rogowski będzie tylko jej! Tym samym rozpocznie się kolejny etap ich związku... Tym razem bez konieczności ukrywania się przed całym światem i rodziną Artura!

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Czy Agnes pogodzi się z Joanną w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w 2027 roku?

Artur i Joanna znów będą razem w odcinkach "M jak miłość" w listopadzie i wiadomo już, że będą mieli przeciwko sobie córki Rogowskiego. Basia (Karina Woźniak) będzie tak wściekła na ojca, że na stałe związał się z kochanką, że w przypływie gniewu zniszczy auto Joanny! Ale co z Agnes? Czy dalej będzie potępiała ojca za to, że zakochał się w innej kobiecie, dla której zniszczył swoje małżeństwo i porzucił rodzinę?

Amanda Mincewicz na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcia z planu "M jak miłość" z Dominiką Sakowicz z kręconych właśnie odcinków. Obie kobiety wyglądają na tych ujęciach, jakby naprawdę się polubiły. Ale to przecież nie jest scena z serialu, tylko zdjęcia, które powstają w przerwie miedzy ujęciami.

Komentarz Roberta Moskwy pod zdjęciem Agnes i Joanny z planu "M jak miłość" wywołał burzę!

"Kochane moje 😀😍 - podsumował Robert Moskwa i tym samym wywołał burzę w komentarzach. Wielu obserwujących profil Amandy Mincewicz zaczęło znów hejtować Joannę i Artura za romans!

"A w komentarzach jak zwykle miło" - zauważyła Dominika Sakowicz. "Ależ większość to przecież serduszka i i wyrazy poparcia;) Emocje to oczywiste:) ale zaczyna również wzbudzać… sympatię;) nie bójmy się tego słowa;) - napisał Moskwa.

Na pytanie, czy w odcinkach "M jak miłość" w 2027 roku będzie zgoda Agnes i Joanny, ekranowy Artur wyjaśnił, że ich promienne uśmiechy na zdjęciach to żaden dowód, że obie panie się polubią.

"Ale skąd to przerażenie" - dodał.