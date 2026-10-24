M jak miłość, odcinek 1955: Olek po odnalezieniu ciała Sowińskiego okłamie policję! Pogrąży go nagranie z monitoringu - ZDJĘCIA

Olek głównym podejrzanym w sprawie morderstwa Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" policja wreszcie odnajdzie ciało Sowińskiego, przez co stanie się jasne, że Aleksander został zamordowany. Dokładnie tak, jak podejrzewała wcześniej jego siostra Ewa (Karolina Dryzner), gdy brat nagle przepadł bez śladu, co wcześniej nigdy mu się nie zdarzyło. Wówczas kobieta była pewna, że musiało stać się coś złego i niestety będzie miała rację, bo dyrektor faktycznie nie będzie już żył.

I nikogo w 1955 odcinku "M jak miłość" nie zdziwi fakt, że to do Olka w pierwszej kolejności zwróci się policja, w związku z konfliktem, który łączył go z ofiarą. Chodakowski stanie się głównym podejrzanym morderstwa Sowińskiego, dlatego to jego jako pierwszego przesłucha podinspektor i to już w klinice.

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Chodakowski okłamie podinspektora w 1955 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1955 odcinku "M jak miłość" Olek posunie się do kłamstwa i nie przyzna się inspektorowi, co tak naprawdę robił w noc morderstwa Sowińskiego. A zwłaszcza, nawet słowem nie wspomni o tym, że tego wieczoru kompletnie pijany przyjechał przed dom Aleksandra i nie pamiętał, co wydarzyło się dalej. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, w jakim świetle to go postawi.

Zwłaszcza, że wcześniej Marcin sam tak doradzi bratu, gdy w końcu odkryje, co robił on feralnej nocy. Tyle tylko, że wtedy jeszcze nie będzie wiadomo, że Sowiński naprawdę nie żyje i został zamordowany. A w 1955 odcinku "M jak miłość" już tak, a Olek mimo wszystko będzie trzymał się tej wersji, czym poważnie zmartwi Chodakowskiego.

Kto odpowie za zabójstwo Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość"?

Czy w tej sytuacji w 1955 odcinku "M jak miłość" Marcin jeszcze zdoła pomóc bratu? Czy policja odkryje kłamstwo Olka i Chodakowski wpakuje się w jeszcze większe kłopoty? Czy to on odpowie za morderstwo Sowińskiego, którego przecież nie dokonał?

A może w końcu w 1955 odcinku "M jak miłość" Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) powie o swoim odkryciu naszyjnika Kasi (Paulina Lasota) w domu Aleksandra, co rzuci nowy cień na sprawę? Zwłaszcza, w perspektywie kłamstwa Sanockiej w sprawie ojcostwa Zosi (Oliwia Zygier), a także jej ucieczki z córką od mordercy po odkryciu prawdy i napadzie Mariusza na Anetę (Ilona Janyst)? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Olek zapyta o kłamstwo Kasi, ale dojdzie do tragedii!