M jak miłość, odcinek 1955: Ciało Sowińskiego odnalezione! Mariusz dobrze ukrył zwłoki kochanka Kasi, ale śledczy i tak je znajdą

Ciało Sowińskiego odnalezione w 1955 odcinku "M jak miłość". Mariusz nie uniknie kary?

W 1955 odcinku "M jak miłość" sprawa zaginięcia Sowińskiego nabierze zupełnie innego wymiaru. Śledczy odnajdą zwłoki dyrektora kliniki, a Mariusz straci pewność, że zdołał zatrzeć wszystkie ślady. Dla wszystkich stanie się jasne, że dyrektor nie wyjechał, nie ukrywał się, a po prostu padł ofiarą zbrodni. Na tym etapie nie będzie jednak stuprocentowo jasne, kim jest agresor. Mariusz dotąd mógł liczyć na to, że nikt nie wie, co wydarzyło się feralnej nocy. Teraz policja będzie miała ciało ofiary, a okoliczności jej śmierci trzeba będzie wyjaśnić, co pociągnie za sobą następne wydarzenia.

Dla Sanockiego to początek poważnych kłopotów. Mężczyzna nie tylko ukrył zbrodnię, ale też wrócił do domu i zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Kasia nie znała prawdy, jednak po odnalezieniu zwłok w 1955 odcinku "M jak miłość" zacznie podejrzewać, że za śmiercią Sowińskiego stoi jej własny mąż.

Przerażona Sanocka ucieknie z Zosią, a Mariusz coraz bardziej będzie tracił kontrolę nad sytuacją. Kiedy Aneta (Ilona Janyst) spróbuje pomóc przyjaciółce, wściekły Sanocki o mało nie rzuci się na nią z pięściami.

Mariusz zabił Sowińskiego w "M jak miłość", bo dowiedział się o romansie Kasi

Przypomnijmy, że do zabójstwa Sowińskiego w "M jak miłość" doszło po tym, jak Mariusz zobaczył Kasię w parku z dyrektorem kliniki. Nie znał prawdziwego powodu ich spotkania i uznał, że Sowiński jest kochankiem jego żony i zagraża ich małżeństwu.

Nie wiedział, że Sowiński szantażował jego żonę, wykorzystując sekret dotyczący Zosi. Dziewczynka jest biologiczną córką Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), ale Kasia sfałszowała wyniki testu na ojcostwo, by Mariusz uwierzył, że to on jest jej ojcem. Podczas konfrontacji Mariusz zaatakował dyrektora i go zabił. Sowiński nie zdążył ujawnić mu sekretu o Zosi, a jego śmierć miała sprawić, że tajemnica Kasi pozostanie bezpieczna.

Sanocki ukrył zwłoki i wrócił do żony, ale prawda wyjdzie na jaw w 1955 odcinku "M jak miłość"

Po zbrodni Mariusz w 1943 odcinku "M jak miłość" przez całą noc zacierał ślady, usuwał krew z podłogi i pozbył się ciała Sowińskiego, jednak na jego rękawie koszuli został mały ślad krwi. Kasi powiedział za to, że przebywa zawodowo w Poznaniu. Liczył, że brak świadków i ukryte zwłoki wystarczą, by nikt nie połączył go ze śmiercią dyrektora.

Teraz jednak odnalezienie ciała w 1955 odcinku "M jak miłość" może zburzyć wszystko, co próbował zbudować na kłamstwie. Policja będzie musiała ustalić, kto odpowiada za śmierć Sowińskiego, a Kasia coraz bardziej zacznie bać się człowieka, z którym dzieliła dom.

Równocześnie Olek (Maurycy Popiel) okłamie śledczych w sprawie wydarzeń z nocy morderstwa i swojej obecności pod domem ofiary. Jego zachowanie zaniepokoi Marcina (Mikołaj Roznerski), który zacznie coraz mocniej martwić się o brata. Wygląda na to, że śledczy początkowo skłonią się ku tropie, że to Olek jest sprawcą, a nie Sanocki. Jednak nie wszystko stracone.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.