M jak miłość, odcinek 1955: Aneta pobita przez Mariusza?! Przyjdzie do domu Kasi i zastanie piekło - ZDJĘCIA

Aneta zobaczy, że Kasia jest coraz bardziej zastraszona przez Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"

Aneta od dawna zna sekret Kasi i wie, jak wiele jej przyjaciółka ryzykuje, ukrywając prawdę o ojcostwie przed Mariuszem. W ostatnich odcinkach sytuacja w domu Kasi stawała się jednak coraz bardziej niebezpieczna. Mariusz wybuchał gniewem, kontrolował żonę i dawał jej do zrozumienia, że nie wybaczy żadnego oszustwa. Sanocki posunął się nawet do fizycznej agresji. Chwycił Kasię za twarz i zagroził jej, podkreślając, że nie toleruje kłamstw. Później, gdy roztaczał przed żoną wizję wspólnego życia w Stanach Zjednoczonych, chciał, by zrezygnowała z zawodowych planów i została w domu z Zosią. Jego obietnice coraz bardziej przypominały próbę uzależnienia Kasi od siebie.

Kasia odrzuci pomoc Anety w 1955 odcinku "M jak miłość". To da Chodakowskiej do myślenia

W 1955 odcinku "M jak miłość" Aneta nadal będzie próbowała wspierać przyjaciółkę. Kasia, zastraszona przez męża, odrzuci jednak pomoc. Strach przed reakcją Mariusza okaże się silniejszy niż zaufanie do Chodakowskiej. Aneta nie będzie mogła po prostu wyciągnąć Kasi z tej sytuacji, a zachowanie Sanockiego pokaże, że zagrożenie jest coraz poważniejsze.

Przełom nastąpi, gdy zostanie odnalezione ciało Sowińskiego. Kasia zacznie podejrzewać, że za jego śmiercią może stać własny mąż. Nie będzie już chodziło wyłącznie o jego wybuchy złości i kontrolowanie jej życia. Sanocka będzie musiała zmierzyć się z myślą, że Mariusz mógł posunąć się do zbrodni. I wtedy Kasia zdecyduje się uciec z Zosią. To desperacki krok kobiety, która coraz bardziej boi się człowieka, z którym mieszka. Mariusz nie będzie jednak spokojnie czekał, aż żona zniknie z jego życia. Gdy zacznie tracić kontrolę nad sytuacją, jego gniew uderzy również w Anetę.

Mariusz rzuci się na Anetę? Chodakowska zobaczy, do czego jest zdolny

W 1955 odcinku "M jak miłość" Aneta znajdzie się na celowniku Mariusza. Chodakowska będzie chciała pomóc Kasi, ale wściekły Sanocki o mało nie rzuci się na nią z pięściami. Mężczyzna, który dotąd zastraszał przede wszystkim żonę, pokaże, że potrafi skierować agresję także przeciwko osobie próbującej stanąć mu na drodze. Czy Aneta zostanie pobita przez Mariusza? Już wiadomo, że będzie o krok od fizycznego ataku... Chodakowska zobaczy piekło, w którym żyje jej przyjaciółka, a próba pomocy Kasi może narazić ją na bezpośrednią konfrontację z niebezpiecznym mężczyzną.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.