M jak miłość, odcinek 1955: Elżbieta zniszczy salon Kamy! Straci klientki przez fałszywe oskarżenie Lilki - ZDJĘCIA

Kama spotka się z hejtem w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" zaczną pojawiać się negatywne opinie o salonie Kamy, po których klientki zaczną nagle odwoływać swoje wizyty. Tym bardziej, że to wcale nie będzie jedna, czy dwie opinie, ale kilka, co mocno zszokuje Chodakowską.

- Jestem pewna, że żadnej klientce nie zrobiłyśmy takiej krzywdy, to musi być pomyłka… - uzna Kama, cytowana przez swiatserisali.interia.pl.

- A może to konkurencja? Jakiś salon w okolicy chce nas wykończyć? - zasugeruje Paulina (Maria Wieczorek).

W 1955 odcinku "M jak miłość" Marcin tak tego nie zostawi i od razu obieca pomóc żonie. Chodakowski zacznie pocieszać Kamę, a także zapewniać, że razem z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) zrobią wszystko, aby dojść do tego, kto tak naprawdę chce im zaszkodzić.

- Kochanie, nie łam się, wiem, że to nie twoja wina! ... Obiecuję, że sprawdzimy to z Jakubem i ustalimy, kto za tym stoi - zapewni ją Marcin.

Chodakowska otrzyma pismo przedsądowe od Lilki w 1955 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1955 odcinku "M jak miłość" nikogo nie zdziwi fakt, że za wszystkim będzie stała Elżbieta, która postanowi za wszelką cenę zniszczyć Kamę. I to zacznie jej się udawać, bo to ona z pomocą swojej przyjaciółki Klary będzie odpowiadała za ten hejt w internecie. Ale nie tylko!

- Beznadziejna fryzjerka, mi też zniszczyła włosy, radzę omijać ten salon z daleka! - napisze Klara, po czym triumfalnie zwróci się do Elżbiety - Zobaczysz, ten salon padnie, jeszcze zanim dojdzie do procesu!

Wszystko przez to, że w 1955 odcinku "M jak miłość" Domańska postanowi posunąć się jeszcze dalej i do swojego planu dołączy jeszcze Lilianę Kolender. To właśnie od niej Kama otrzyma jeszcze pismo przedsądowe, z którym od razu zwróci się do Piotrka (Marcin Mroczek). Ale prawnik nie będzie miał dla niej dobrych wieści. Mimo, że to będzie zwykłe oszczerstwo!

- Nie wygląda to najlepiej… Uszkodzenie mieszków włosowych, drogie leczenie, do tego szkody wizerunkowe, stracony intratny kontrakt… Nie chcę straszyć, ale w takich sprawach odszkodowanie bywa wysokie - przyzna jej Piotrek.

- Ale ta kobieta kłamie! - zacznie bronić się Kama.

- Reprezentuje ją kancelaria, która specjalizuje się w takich sprawach. Skoro ją wzięli, muszą mieć mocne podstawy - uzna Zduński, czym już do reszty ją dobije.

To będzie już koniec salonu Kamy w 1955 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem to w 1955 odcinku "M jak miłość" będzie już koniec biznesu Kamy? Czy podła Elżbieta wreszcie osiągnie swój cel i zniszczy żonę Marcina? A może Chodakowskiemu i Karskiemu uda się odkryć, że to właśnie ona za tym wszystkim stoi? Czy przyjdzie jej za to zapłacić? A może dalej będzie sobie bezkarnie knuć? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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