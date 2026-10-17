M jak miłość, odcinek 1954: Przyjaciółka Domańskiej napali się na Jakuba! Desperatka Klara posunie się coraz dalej - ZDJĘCIA

Klara zagnie parol na przyjaciela Marcina w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" w klubie Martyna dowie się, że Klara napaliła się na Jakuba niczym Elżbieta na Marcina. Oczywiście, Wysocka od razu wybuchnie zazdrością, bo przyjaciółka Domańskiej będzie zdecydowanie groźniejszą rywalką niż spokojna Iga (Maryla Morydz). Tym bardziej, że bezwzględna Klara będzie gotowa na wszystko.

Szczególnie, że kobieta już zdążyła to udowodnić, gdy podsunęła Elżbiecie radykalny pomysł ze spreparowaniem zdrady Marcina. Jednak nie spoczęła tylko na słowach i przeszła też do czynów, dostarczając przyjaciółce filmik, na którym Chodakowski zabawiał się z inną kobietą.

Co więcej, Klara była gotowa go nawet wysłać Kamie (Michalina Sosna) w imieniu Elżbiety, gdy ta się wcześniej na to nie zdecydowała, przez co spotkała się z kolejnym odrzuceniem ze strony Chodakowskiego. I przez to w 1954 odcinku "M jak miłość" Martyna będzie musiała być gotowa na wszystko.

Martyna będzie miała się czego bać w 1954 odcinku "M jak miłość"!

Zwłaszcza, że w 1954 odcinku "M jak miłość" Klara nawet nie będzie z tym kryć, że planuje uwieść Jakuba i to z lepszym skutkiem niż jej przyjaciółka Marcina. Kobieta nie będzie zamierzała się patyczkować i będzie gotowa naprawdę na wszystko, aby osiągnąć swój cel. Choć oczywiście Domańska także dotrzyma kroku.

I w tej sytuacji w 1954 odcinku "M jak miłość" Wysocka naprawdę będzie miała, o co się bać. Tym bardziej, że w przypadku Klary powtórzy się ten sam scenariusz, bo Jakub zachowa się tak samo jak Marcin i odrzuci zaloty. Karski wybierze Martynę i to z nią umówi się na randkę, która zakończy się już pierwszą wspólną nocą, aby w ten sposób jeszcze bardziej go do siebie przekonać.

Klara zniszczy związek Wysockiej i Karskiego w 1954 odcinku "M jak miłość"?

Jednak można się spodziewać, że w 1954 odcinku "M jak miłość" Klara tak łatwo się nie podda. Podobnie z resztą jak Elżbieta, która będzie knuć intrygę za intrygą, aby tylko spełnić swój cel i rozbić małżeństwo Chodakowskich. I w tym przypadku będzie mogło być zupełnie podobnie. Szczególnie, że przyjaciółki będą mogły w pełni na siebie liczyć, a przede wszystkim będą we dwie, dzięki czemu będą miały przewagę.

W 1954 odcinku "M jak miłość" Elżbieta posunie się do kolejnego podstępu względem Kamy i Marcina, w czym Klara oczywiście jej pomoże. A co zrobi ona z pomocą Domańskiej, aby uwieść Karskiego? Do czego będzie gotowa się posunąć? Czy w tym przypadku także będzie bazować na sfabrykowanym filmiku? A może wymyśli jeszcze coś gorszego? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

18