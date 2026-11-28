Kasia do końca będzie bać się odnalezienia przez Mariusza w 1965 odcinku „M jak miłość”!

W 1965 odcinku „M jak miłość” Kasia i Zosia będą już w Bratysławie, jednak wciąż nie będą mogły czuć się bezpiecznie. Wszystko przez to, że Mariusz nie przestanie ich szukać, z czego Sanocka doskonale zda sobie sprawę. Tym bardziej, że przecież już wcześniej jej mąż zdoła odnaleźć je w hostelu w Pruszkowie, przez co będzie mógł i na Słowacji.

W 1965 odcinku „M jak miłość” Sanocka do końca będzie się tego obawiać, przez co wcale nie będzie czuć się bezpiecznie w ich nowym mieszkaniu w Bratysławie, które pomoże ogarnąć jej koleżanka ze studiów, Danka (Anna Bieżyńska). Oczywiście, przed znajomą Kasia będzie robić dobrą minę do złej gry, ale jak ta tylko wyjdzie, to znów będzie kłębkiem nerwów. I niestety słusznie, bo jej niepokojące przeczucia wcale jej nie zwiodą.

Sanocki dowie się prawdy o ojcostwie Zosi w 1965 odcinku „M jak miłość” i postanowi zabić żonę!

Zwłaszcza, że w 1965 odcinku „M jak miłość” zdesperowany Mariusz nie spocznie, póki nie odnajdzie żony i córki. W tym celu włamie się nawet do domu Jakuba, tuż po tym, gdy nie zdążył dorwać Kasi i Zosi w Pruszkowie, które w ostatniej chwili przed nim uciekły. Sanocki dorwie się do sejfu Karskiego, z którego wyjmie nie tylko list od swojej żony, ale także wizytówkę z jej nowym adresem, jak i broń, należącą do jej byłego męża.

Szczególnie, że oczywiście przeczyta list Kasi i w 1966 odcinku „M jak miłość” już tym bardziej postanowi ją dorwać. Tyle tylko, że już po to, aby zabić i ją, a także porwać córkę Jakuba! Sanocki wyruszy w drogę do Bratysławy, podobnie jak Karski, gdy Chodakowscy w końcu powiedzą mu, że to on, a nie Mariusz, jest ojcem Zosi.

Mariusz postrzeli Kasię i zabierze jej córkę w 1966 odcinku „M jak miłość”!

Jednak w 1966 odcinku „M jak miłość” Mariusz okaże się szybszy! Sanocki wpadnie na trop żony i zjawi się w jej nowym mieszkaniu szybciej niż Jakub z Olkiem (Maurycy Popiel) i Anetą (Ilona Janyst), którzy ruszą w ślad za nim. Ale niestety wtedy Kasia będzie już postrzelona przez Sanockiego, a Zosi już z nią najpewniej nie będzie.

Oczywiście, w 1966 odcinku „M jak miłość” Karski i Chodakowscy od razu rzucą się Sanockiej na pomoc. Zwłaszcza, że tym razem już nie uda jej się uciec przed Mariuszem, a jej przeczucia okażą się słuszne, o czym boleśnie przekona się Jakub, przypominając sobie chwile wręczenia mu koperty z listem przez jego byłą żonę. Ale ta będzie już w rękach Mariusza…

Kiedy 1965 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1965 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 14 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

26