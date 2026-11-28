Nowa sypialnia Rogowskich w 1964 odcinku „M jak miłość”!

W 1964 odcinku „M jak miłość” Marysia przejdzie ogromną rewolucję! Rogowska w końcu pogodzi się z odejściem Artura do młodszej Joanny, z którą zresztą sama go nakryje, przez co boleśnie zda sobie sprawę, że mąż znów wybrał kochankę. Wówczas jego żona przestanie rozpaczać i wreszcie postanowi wziąć się w garść. Marysia najpierw złoży pozew o rozwód, po czym rozpocznie zupełnie nowe życie, pełne zmian!

Oczywiście, w 1964 odcinku „M jak miłość” Rogowska rozpocznie je od siebie, swojego samopoczucia i najbliższego otoczenia! W tym celu Marysia zdecyduje się nawet na remont ich dotychczasowej wspólnej sypialni, aby więcej nie przypominała jej ona o obecności niewiernego Artura, jak to jeszcze do tej pory miało miejsce. Żona Rogowskiego zrobi remont, pomaluje ściany na cieplejsze kolory, a także wprowadzi tam mnóstwo swoich ukochanych kwiatów.

Tak zmieni się Marysia w 1964 odcinku „M jak miłość”!

Ta metamorfoza w 1964 odcinku „M jak miłość” ogromnie zszokuje Basię, która jeszcze do niedawna będzie martwić się o matkę. Tym bardziej, że będzie mieć ona stany, w których będzie lepiej, ale jednak zdecydowanie częściej gorzej. Aczkolwiek teraz to już się zmieni na dobre, bo wraz z metamorfozą sypialni, będzie i inna Marysia!

W 1964 odcinku „M jak miłość” na twarzy Rogowskiej wreszcie pojawi się prawdziwy i dawno niewidziany uśmiech. Rewolucja w sypialni ogromnie oddziała na Rogowską, która sama także przejdzie metamorfozę i już więcej nie powie, jak się zaniedbała. Wszystko przez to, że będzie wyglądać olśniewająco i to w nowych kolorowych ubraniach, które jeszcze bardziej podkreślą jej urodę, a nie jak te ciemne i smutne, jak wówczas jej nastrój, po którym już nie będzie śladu.

Rogowska otworzy się na ludzi w 1964 odcinku „M jak miłość” i nową miłość!

Do tego stopnia, że w 1964 odcinku „M jak miłość” Marysia znów zacznie wychodzić do ludzi i to z uśmiechem. Rogowska wybierze się na cmentarz z Barbarą (Teresa Lipowska), gdzie natkną się także i na panią Dankę (Katarzyna Chrzanowska), z którą córka Mostowiakowej będzie w stanie normalnie przebywać i już naturalnie się uśmiechać, co ucieszy i samą seniorkę.

A to w 1964 odcinku „M jak miłość” i tak będzie dopiero początek rewolucji i zmian w życiu nowej Marysi! Wszystko przez to, że do odmienionej Rogowskiej w końcu zajrzy i miłość i to jeszcze w nie w osobie jednego adoratora, jak kiedyś, a kilku, bo teraz obok Jerzego Wielickiego (Marcin Kwaśny) pojawi się także dwoje innych bohaterów, granych przez Dariusza Wnuka i Michała Milowicza!

Kiedy 1964 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1964 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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