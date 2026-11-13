M jak miłość, odcinek 1961: Marysia złoży pozew o rozwód! Zobaczy Artura z kochanką i nie wytrzyma

Marysia postanowi ostatecznie zakończyć swoje małżeństwo z Arturem w 1961 odcinku „M jak miłość”!

W 1961 odcinku „M jak miłość” Marysia wreszcie zdecyduje się ostatecznie zakończyć swoje małżeństwo z Arturem i złożyć pozew o rozwód. Co prawda, zarówno przed swoim wyjazdem na Mazury po odkryciu kolejnego romansu męża, jak i w jego trakcie Rogowska dała niewiernemu mężczyźnie jasno do zrozumienia, ze nie da mu kolejnej szansy i nie wybaczy mu ponownej zdrady, na dowód czego oddala mu nawet obrączkę, to jednak wciąż nie była pewna swojej decyzji.

Tym bardziej, że na Mazurach, Artur ją zaskoczył, a ona nie była na to przygotowana. Szczególnie, że wówczas poznała Jerzego (Marcin Kwaśny), u boku którego na chwilę o wszystkim zapomniała, ale po powrocie do ich domu wszystko wróciło. Zwłaszcza, że nie było tam już jej zdradzieckiego męża, którego sama stamtąd wywaliła. Wówczas Marysia zaczęła nawet za nim tęsknić, a jego ponownie pojawienie się w 1958 odcinku „M jak miłość” i spędzenie czasu jak dawniej da nadzieję na odbudowę ich małżeństwa! Ale tylko chwilową!

Rogowska nie zniesie widoku męża z kochanką w 1961 odcinku „M jak miłość”!

Wszystko przez to, że w 1961 odcinku „M jak miłość” czar ostatecznie pryśnie, gdy Marysia nakryje męża na schadzce z kochanką. Zwłaszcza, że przecież wcześniej mąż zapewniał ją, że to właśnie ją wybrał i z nią chce być, a teraz zobaczy go z Joanną, która zażąda od Artura ostatecznej decyzji, dotyczącej ich przyszłości. Szczególnie, gdy Rogowski otwarcie jej zapowiedział, że do żony już nie wróci, ale z nią oficjalnie jeszcze i tak się nie zwiążę.

Tyle tylko, że w 1961 odcinku „M jak miłość” Marysia nie będzie tego świadoma. Tym bardziej, że sam widok Artura z Joanną boleśnie przypomni jej o kolejnym romansie męża i wyborze nie jej, a kochanki. Do tego stopnia, że Rogowska wreszcie przestanie się łudzić i postanowi ostatecznie i formalnie zakończyć ich małżeństwo!

Brutalna napaść na Agnes skomplikuje plany Marysi w 1961 odcinku „M jak miłość”!

W 1961 odcinku „M jak miłość” Rogowska zdecyduje się wreszcie złożyć pozew o rozwód, którym będzie pachniało już wcześniej. Ale ostatecznie dopiero teraz Marysia faktycznie postanowi to zrobić. Jednak wtedy znów wszystko się skomplikuje i wcale nie będzie takie oczywiste!

Zwłaszcza, że w 1961 odcinku „M jak miłość” los znów boleśnie doświadczy Rogowskich, a co za tym idzie ponownie ich do siebie zbliży. Wszystko przez to, że zarówno Marysia, jak i Artur będą drżeć o życie Agnes (Amanda Mincewicz), która zostanie brutalnie napadnięta w lesie w trakcie podróży z Basią (Karina Woźniak).

Rotke w ciężkim stanie wyląduje w szpitalu, gdzie zaniepokojeni jeszcze małżonkowie wspólnie będą oczekiwać na wieści o córce, którą Rogowska także będzie tak traktować. Czy w tej sytuacji zdecyduje się na cofnięcie swojego wniosku o rozwód z jej ojcem? Czy ta tragedia na tyle zbliży małżonków, że postanowią jednak do siebie wrócić? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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