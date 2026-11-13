M jak miłość, odcinek 1962: Paweł zaopiekuje się Agnes po napaści! Antoś pomoże jej wrócić do zdrowia? – ZDJĘCIA

Bliscy zaczną drżeć o życie brutalnie napadniętej Agnes w 1962 odcinku „M jak miłość”!

W 1962 odcinku „M jak miłość” Agnes trafi do szpitala po brutalnej napaści w lesie na nią i Basię (Karina Woźniak). Tyle tylko, że napastnik (Marcin Popek) skupi się na starszej córce Artura (Robert Moskwa), dzięki czemu młodej Rogowskiej nic się nie stanie, ale Rotke będzie w ciężkim stanie. Zwłaszcza, gdy nagle straci czucie w nogach, a Olek (Maurycy Popiel) zdiagnozuje u niej krwiak w kanale kręgowym i zauważy odłamek kości wbity w rdzeń.

W 1962 odcinku „M jak miłość” o życie Agnes nie tylko będą drżeli Rogowscy – Basia, Artur, a nawet Marysia (Małgorzata Pieńkowska), ale także i Paweł. Zduński także zjawi się w szpitalu u swojej przyrodniej siostry i zrobi to nie bez powodu.

Tak Paweł odwdzięczy się Agnes w 1962 odcinku „M jak miłość”!

Wszystko przez to, że do tej pory to on i Antoś mogli liczyć na jej pomoc, a teraz w 1962 odcinku „M jak miłość” to ona będzie jej potrzebować. W ten sposób Paweł będzie mógł odwdzięczyć się za wszystko, co Rotke dla nich zrobiła, dlatego bez wahania stawi się w szpitalu. Co prawda, nie zabierze ze sobą Antosia osobiście, ale będzie miał dla Agnes inną niespodziankę!

W 1962 odcinku „M jak miłość” Paweł pokaże Agnes Antosia na wyświetlaczu swojego telefonu. Zduński będzie liczył na to, że widok jego syna, którego przecież i Rotke zdąży pokochać jak własnego, doda jej siły do walki i pomoże wrócić do zdrowia. Tym bardziej, że jej stan będzie naprawdę poważny, przez co takiego wsparcia jego przyrodnia siostra z pewnością będzie potrzebować. Szczególnie, że będzie wymagać pilnej operacji, ratującej życie!

Zduńscy pomogą uratować Rotke w 1962 odcinku „M jak miłość”?

Czy zatem obecność Zduńskich w 1962 odcinku „M jak miłość” pomoże Rotke wrócić do zdrowia? Czy Agnes odzyska czucie w nogach? Czy Olek zdoła uratować córkę Artura, który sam będzie błagał go o pomoc?

A może w 1962 odcinku „M jak miłość” Agnes umrze, a Paweł w szpitalu straci kolejną bliską osobę? Czy po ukochanej żonie France (Dominika Kachlik), Zduński straci i przyrodnią siostrę, a Antoś ulubioną ciotkę, którą sam także będzie traktował jak matkę? A może to właśnie oni ją ocalą? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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