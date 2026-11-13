M jak miłość, odcinek 1962: Paweł zaopiekuje się Agnes po napaści! Antoś pomoże jej wrócić do zdrowia? – ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-11-13 10:36

W 1962 odcinku „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) zjawi się w szpitalu u Agnes (Amanda Mincewicz) po brutalnej napaści na swoją przyrodnią siostrę w lesie. Zduński zaopiekuje się Rotke, tak samo, jak wcześniej ona zajmowała się nim i jego synkiem Antosiem (Mikołaj Jankowski). W 1962 odcinku „M jak miłość” jej przyrodni brat nie zjawi się tam jednak sam! Co prawda, nie weźmie ze sobą swojego dziecka, ale zacznie jej go pokazywać na wyświetlaczu swojego telefonu! Czy jej ukochany chłopiec ją uzdrowi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Bliscy zaczną drżeć o życie brutalnie napadniętej Agnes w 1962 odcinku „M jak miłość”!

W 1962 odcinku „M jak miłość” Agnes trafi do szpitala po brutalnej napaści w lesie na nią i Basię (Karina Woźniak). Tyle tylko, że napastnik (Marcin Popek) skupi się na starszej córce Artura (Robert Moskwa), dzięki czemu młodej Rogowskiej nic się nie stanie, ale Rotke będzie w ciężkim stanie. Zwłaszcza, gdy nagle straci czucie w nogach, a Olek (Maurycy Popiel) zdiagnozuje u niej krwiak w kanale kręgowym i zauważy odłamek kości wbity w rdzeń.

W 1962 odcinku „M jak miłość” o życie Agnes nie tylko będą drżeli Rogowscy – Basia, Artur, a nawet Marysia (Małgorzata Pieńkowska), ale także i Paweł. Zduński także zjawi się w szpitalu u swojej przyrodniej siostry i zrobi to nie bez powodu.

Tak Paweł odwdzięczy się Agnes w 1962 odcinku „M jak miłość”!

Wszystko przez to, że do tej pory to on i Antoś mogli liczyć na jej pomoc, a teraz w 1962 odcinku „M jak miłość” to ona będzie jej potrzebować. W ten sposób Paweł będzie mógł odwdzięczyć się za wszystko, co Rotke dla nich zrobiła, dlatego bez wahania stawi się w szpitalu. Co prawda, nie zabierze ze sobą Antosia osobiście, ale będzie miał dla Agnes inną niespodziankę!

W 1962 odcinku „M jak miłość” Paweł pokaże Agnes Antosia na wyświetlaczu swojego telefonu. Zduński będzie liczył na to, że widok jego syna, którego przecież i Rotke zdąży pokochać jak własnego, doda jej siły do walki i pomoże wrócić do zdrowia. Tym bardziej, że jej stan będzie naprawdę poważny, przez co takiego wsparcia jego przyrodnia siostra z pewnością będzie potrzebować. Szczególnie, że będzie wymagać pilnej operacji, ratującej życie!

Zduńscy pomogą uratować Rotke w 1962 odcinku „M jak miłość”?

Czy zatem obecność Zduńskich w 1962 odcinku „M jak miłość” pomoże Rotke wrócić do zdrowia? Czy Agnes odzyska czucie w nogach? Czy Olek zdoła uratować córkę Artura, który sam będzie błagał go o pomoc?

A może w 1962 odcinku „M jak miłość” Agnes umrze, a Paweł w szpitalu straci kolejną bliską osobę? Czy po ukochanej żonie France (Dominika Kachlik), Zduński straci i przyrodnią siostrę, a Antoś ulubioną ciotkę, którą sam także będzie traktował jak matkę? A może to właśnie oni ją ocalą? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Paweł Zduński pokazuje telefon leżącej w szpitalu Agnes. O dramatycznych losach bohaterów przeczytasz na SE Superseriale.
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M jak miłość. Agnes kocha Pawła, ale nie będą razem! Nigdy nie zastąpi mu Franki

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