M jak miłość, odcinek 1961: Brutalny napad na Agnes w lesie. To Basia znajdzie pobitą siostrę - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-11-11 19:26

Koniec listopada w "M jak miłość" pod znakiem przerażających wydarzeń. Agnes (Amanda Mincewicz) padnie ofiarą brutalnego napadu w lesie, kiedy w 1961 odcinku "M jak miłość" wyciągnie ją z auta podejrzany bandyta (Marcin Popek). Niestety Agnes mocno ucierpi po ataku napastnika. Pobitą siostrę znajdzie nad rzeką Basia i to ona wezwie pomoc. Agnes przeżyje, lecz jej stan będzie ciężki. Zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

M jak miłość, odcinek 1961: Brutalny napad na Agnes w lesie. To Basia znajdzie pobitą siostrę - ZDJĘCIA
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość, odcinek 1961: Brutalny napad na Agnes w lesie. To Basia znajdzie pobitą siostrę - ZDJĘCIA

To on napadnie na Agnes w lesie w Grabinie w 1961 odcinku "M jak miłość"

Chwile grozy rozegrają się w Grabinie w 1961 odcinku "M jak miłość", kiedy samochód Agnes zatrzyma w lesie bezwzględny bandzior z tatuażem na szyi. Dlaczego zaatakuje właśnie młodą lekarką? Czy Agnes przypadkiem stanie ma drodze? Kim będzie okrutny napastnik i czy córka Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) będzie jego jedyną ofiarą?

Póki co kulisy 1961 odcinka "M jak miłość", ostatniego w listopadzie, kryją w sobie jeszcze wiele tajemnic, ale wiadomo już, że po napadzie na Agnes nikt z rodziny Mostowiaków, żaden mieszkaniec Grabiny, nie będzie mógł spać spokojnie.

Pobita Agnes odnaleziona nad rzeką przez Basię w 1961 odcinku "M jak miłość"

Jedno jest pewne, że w 1961 odcinku "M jak miłość" pobita Agnes zostanie porzucona przez napastnika - zwyrodnialca nad rzeką, gdzie znajdzie ją Basia. Przerażona siostra natychmiast pośpieszy jej na ratunek i wezwie pomoc, a Agnes w ciężkim stanie trafi do szpitala w Gródku.

Po brutalnym napadzie na Agnes policja z Lipnicy od razu rozpocznie śledztwo.

Tragedia Agnes zbliży Marysię i Artura w 1962 odcinku "M jak miłość"

Tragedia w rodzinie w kolejnym 1962 odcinku "M jak miłość" zbliży Marysię (Małgorzata Pieńkowska) i Artura. Oboje będą czuwali nad córką Rogowskiego w szpitalu. To jednak nie zmienia faktu, że Artur w dniu napadu na córkę wróci do swojej kochanki Joanny (Dominika Sakowicz).

U pobitej Agnes w szpitalu zjawi się także Paweł (Rafał Mroczek), który uświadomi sobie, jak ważna jest dla niego przybrana siostra, jak mocno jest z nią związany...

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość, odcinek 1961: Brutalny napad na Agnes w lesie. To Basia znajdzie pobitą siostrę - ZDJĘCIA
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