Joanna nie da Marysi zapomnieć o zdradzie Artura w 1962 odcinku "M jak miłość"

Pobyt Agnes (Amanda Mincewicz) w szpitalu po brutalnym pobiciu w lesie sprawi, że Marysia i Artur znajdą się w mało komfortowej sytuacji. Wkrótce córka Rogowskiego straci czucie w nogach i będzie potrzebowała operacji, dlatego lekarze zdecydują o przewiezieniu jej do Warszawy. W tak dramatycznych okolicznościach Marysia nie będzie chciała dodatkowo obciążać rodziny konfliktem małżeńskim. Nie oznacza to jednak, że przestanie zauważać zachowanie męża. Tym bardziej że Joanna nie zamierza odsunąć się od Artura. Kochanka będzie kręcić się przy nim w szpitalu, pilnować kontaktu i próbować pokazać, że również jest częścią jego życia. Kiedy zauważy Rogowską w placówce, w pewnym momencie zdecyduje się nawet podejść do niej z niby współczującymi słowami.

- (...) Boże, nawet nie wiesz jak Artur strasznie to przeżywa, nie spał całą noc...

- Biedaczek... - z przekąsem rzuci Marysia i szybko utnie rozmowę, bo słowa Joanny mogą dać Rogowskiej do myślenia. Skoro kobieta tak dobrze wie, jak Artur spędził noc i że w ogóle nie spał, Marysia może mieć pewność, że mąż znów był u kochanki!

Artur nadal będzie utrzymywał kontakt z Joanną. Marysia zauważy, że kochanka nie odpuszcza

W 1962 odcinku "M jak miłość" Marysia zobaczy również, że Joanna wcale nie zamierza zniknąć z życia Rogowskiego. Kobieta będzie obecna przy nim nawet wtedy, gdy cała uwaga Artura powinna być skupiona na Agnes. Co więcej, kiedy sytuacja będzie wymagała przewiezienia dziewczyny do Warszawy, Joanna od razu zaproponuje, że pojedzie razem z nim. Rogowski szybko ją jednak powstrzyma.

- (...) Nie, nie, słuchaj, zostań tutaj. Tam będzie wystarczająco dużo zamieszania - odpowie kochance.

Joanna poprosi jeszcze, by dał jej znać, kiedy tylko będzie coś wiadomo. Artur zgodzi się, co dla Marysi może być kolejnym sygnałem, że ich kontakt wcale się nie urwał. Nawet rodzinny dramat nie sprawi, że kochanka całkowicie wycofa się z jego życia.

Marysia zobaczy, że Artur zdjął obrączkę. To będzie kolejny cios w 1962 odcinku "M jak miłość"

Do kolejnych wątpliwości Marysi dojdzie jeszcze jeden szczegół. Kiedy Artur zaczepi ją w szpitalu, Rogowska zauważy, że mąż nie nosi już obrączki. Nie będzie wiedziała, że Rogowski zdjął ją po otrzymaniu telefonu z informacją, że Marysia składa dokumenty rozwodowe. Nie pozna więc prawdziwego powodu jego decyzji. Z jej perspektywy wszystko zacznie układać się w jeden obraz: Artur zdradził ją z Joanną, nadal utrzymuje z kochanką kontakt, a kobieta nieustannie kręci się wokół niego i próbuje uczestniczyć w jego życiu. Teraz jeszcze brak obrączki. Marysia może odebrać to jako kolejny dowód na to, że mąż pogodził się z końcem ich małżeństwa i wybrał inną kobietę.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.