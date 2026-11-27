José zażąda od Pawła morderstwa. W 4301. odcinku „Pierwszej miłości” zagrożona będzie jego rodzina

Problemy Pawła z kolumbijską mafią osiągną kolejny dramatyczny etap. José postanowi wykorzystać jego trudną sytuację i przedstawi mu warunki wyrównania rachunków. Nie będzie chodziło o pieniądze ani zwykłą "przysługę". Paweł otrzyma zlecenie na zabójstwo. José obieca, że jeśli mężczyzna wykona zadanie, jego rodzina zostanie pozostawiona w spokoju. Dla Pawła będzie to jednak wyjątkowo trudny wybór. Nie będzie chciał dopuścić do sytuacji, w której Marysia i Julka staną się ofiarami działań mafii. Jednocześnie nie będzie mógł zaakceptować tak brutalnego rozwiązania. W 4301. odcinku „Pierwszej miłości” Paweł zacznie gorączkowo szukać wyjścia z tej sytuacji. Będzie próbował znaleźć sposób na ochronę najbliższych, ale bez konieczności spełnienia żądania José. Stawka będzie bardzo wysoka, ponieważ mafioso jasno da mu do zrozumienia, że nie zamierza po prostu zapomnieć o całej sprawie.

Emanuel zawiezie Pawła pod dom ofiary. W 4301. odcinku „Pierwszej miłości” pozna swój cel

Najtrudniejszy moment nadejdzie wieczorem. Emanuel przywiezie Pawła pod dom człowieka, którego ma zlikwidować. Na miejscu wskaże mu konkretny cel. W ten sposób sprawa przestanie być jedynie groźbą i abstrakcyjnym żądaniem José. Paweł będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami decyzji, jaką ma podjąć. Z jednej strony będzie chciał za wszelką cenę ochronić Marysię i Julkę, z drugiej nie będzie chciał zostać mordercą. Emanuel doprowadzi go pod wskazany adres, ale streszczenie nie ujawnia, czy Paweł zdecyduje się wykonać zlecenie. Wiadomo natomiast, że José postawił go pod ścianą. Obietnica bezpieczeństwa dla rodziny będzie uzależniona od spełnienia brutalnego warunku. Paweł stanie więc przed jednym z najtrudniejszych wyborów w swoim życiu.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4301. odcinka

Odcinek 4301. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 4 grudnia 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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