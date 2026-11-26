Współlokatorzy nie wierzą w związek Filipa i Nikoli w "Pierwszej miłości"

Filip jest zakochany w Nikoli i nie zamierza przejmować się opiniami innych. Jego współlokatorzy nie podzielają jednak entuzjazmu związanego z nowym związkiem. Nie wróżą parze długiej przyszłości i dają im najwyżej pół roku. Filip postara się ignorować ich przytyki, bo jest przekonany do swoich uczuć. Nie spodziewa się jednak, że wkrótce pozna dziewczynę, która mocno przykuje jego uwagę... Czyżby znajomi przewidzieli przyszłość?

Niewidoma Delfina trafi do kliniki w 4303 odcinku "Pierwszej miłości"

Wkrótce w klinice We-Med Filip pozna Delfinę, studentkę psychologii, która dwukrotnie zemdleje tuż przed egzaminem. Przyczyna tych zasłabnięć nie będzie znana, dlatego dziewczyna trafi pod opiekę lekarzy. Delfina wyróżni się nie tylko nietypowymi objawami zdrowotnymi, którymi trzeba się będzie zająć. Jest niewidoma, a jednocześnie prowadzi własny podcast poświęcony psychologii, zna się na zdrowiu psychicznym i z chęcią dzieli się wiedzą.

Filip zwróci uwagę na nową pacjentkę

Delfina zrobi na Filipie duże wrażenie. Jej wiedza, oczytanie i doświadczenie to coś, co zauważy i doceni. Choć początkowo pozna ją w klinice jako pacjentkę, szybko okaże się, że zainteresuje go również jako po prostu dziewczyna, koleżanka, a może ktoś więcej...? To może skomplikować sytuację, bo przecież Filip będzie szczęśliwie zakochany w Nikoli. Czy znajomość z niewidomą autorką podcastu okaże się początkiem kolejnego uczucia? Na razie nie wiadomo, czy Filip zdecyduje się zrobić jakikolwiek krok w jej stronę.

„Pierwsza miłość” – emisja 4303. odcinka

Odcinek 4303. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.