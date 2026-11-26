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W poprzednim odcinku Maurycy zaniepokoił się brakiem kontaktu z Lucynką oraz Bronką, więc niezwłocznie wyruszył na Podlasie, gdzie od Zdzicha dowiedział się o rozpoczętym porodzie ukochanej. W tym samym czasie doktor Gorczyca wypisał Szymona ze szpitala pod warunkiem natychmiastowego powrotu w razie pogorszenia stanu zdrowia, jednak pacjent z pomocą Bruna postanowił potajemnie zrealizować marzenie o podróży kamperem z Martą. Paweł zrobił Arturowi awanturę, gdy odkrył, że przyjaciel stracił dach nad głową, ale ostatecznie wraz z córkami zamieszkali razem. W przeprowadzce pomogli im Bartek i Janek, lecz radosny wieczór w nowym lokum zakłóciła wiadomość od Emanuela. Czego teraz się spodziewać?
„Pierwsza miłość” odcinek 4301 - streszczenie
Szymon podczas wspólnej wyprawy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Marcie jak najwięcej pięknych wspomnień. Szymon będzie w tajemnicy walczył z silnym bólem i nagra pożegnanie. Gdy Marta zda sobie sprawę z jego tragicznego stanu, natychmiast zawiezie go do ojca. Oskarowi trudno będzie skupić się na pracy, ponieważ martwi się o Koko, dlatego za radą Kaliny pojedzie jej poszukać. Po odnalezieniu dziewczyny sprowadzi ją do firmy i przedstawi wszystkim jako nową recepcjonistkę Weksler Development. Paweł spróbuje za wszelką cenę chronić Marysię i Julkę przed kolumbijską mafią, jednak przestępcy postawią mu brutalny warunek. Bandyci obiecają zostawić jego bliskich w spokoju tylko wtedy, gdy mężczyzna dokona na ich zlecenie zbrodni.
„Pierwsza miłość” odcinek 4301 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 4301. odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się o godzinie 18:00 na antenie Polsatu w piątek, 4 grudnia 2026 roku.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który gości na ekranach telewizorów nieprzerwanie od 2004 roku. Produkcja opowiada o losach mieszkańców Wrocławia oraz malowniczego Wadlewa, pokazując ich codzienne problemy i rodzinne tajemnice. Fabuła obfituje w skomplikowane relacje miłosne, w których nie brakuje bolesnych zdrad oraz nagłych zwrotów akcji. Serial umiejętnie łączy wątki melodramatyczne z kryminalnymi intrygami i elementami komediowymi. Bohaterowie tworzą zżytą społeczność sąsiadów i przyjaciół, którzy nieustannie mierzą się z trudnymi wyborami. W obsadzie produkcji występują między innymi:
- Aneta Zając (jako Marysia)
- Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
- Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
- Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
- Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
- Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)