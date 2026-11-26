W poprzednim odcinku Maurycy zaniepokoił się brakiem kontaktu z Lucynką oraz Bronką, więc niezwłocznie wyruszył na Podlasie, gdzie od Zdzicha dowiedział się o rozpoczętym porodzie ukochanej. W tym samym czasie doktor Gorczyca wypisał Szymona ze szpitala pod warunkiem natychmiastowego powrotu w razie pogorszenia stanu zdrowia, jednak pacjent z pomocą Bruna postanowił potajemnie zrealizować marzenie o podróży kamperem z Martą. Paweł zrobił Arturowi awanturę, gdy odkrył, że przyjaciel stracił dach nad głową, ale ostatecznie wraz z córkami zamieszkali razem. W przeprowadzce pomogli im Bartek i Janek, lecz radosny wieczór w nowym lokum zakłóciła wiadomość od Emanuela. Czego teraz się spodziewać?

2026_03_05 ESKA - Young Sherlock Zine T Max I

„Pierwsza miłość” odcinek 4301 - streszczenie

Szymon podczas wspólnej wyprawy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Marcie jak najwięcej pięknych wspomnień. Szymon będzie w tajemnicy walczył z silnym bólem i nagra pożegnanie. Gdy Marta zda sobie sprawę z jego tragicznego stanu, natychmiast zawiezie go do ojca. Oskarowi trudno będzie skupić się na pracy, ponieważ martwi się o Koko, dlatego za radą Kaliny pojedzie jej poszukać. Po odnalezieniu dziewczyny sprowadzi ją do firmy i przedstawi wszystkim jako nową recepcjonistkę Weksler Development. Paweł spróbuje za wszelką cenę chronić Marysię i Julkę przed kolumbijską mafią, jednak przestępcy postawią mu brutalny warunek. Bandyci obiecają zostawić jego bliskich w spokoju tylko wtedy, gdy mężczyzna dokona na ich zlecenie zbrodni.

„Pierwsza miłość” odcinek 4301 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4301. odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się o godzinie 18:00 na antenie Polsatu w piątek, 4 grudnia 2026 roku.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy Polsatu, który gości na ekranach telewizorów nieprzerwanie od 2004 roku. Produkcja opowiada o losach mieszkańców Wrocławia oraz malowniczego Wadlewa, pokazując ich codzienne problemy i rodzinne tajemnice. Fabuła obfituje w skomplikowane relacje miłosne, w których nie brakuje bolesnych zdrad oraz nagłych zwrotów akcji. Serial umiejętnie łączy wątki melodramatyczne z kryminalnymi intrygami i elementami komediowymi. Bohaterowie tworzą zżytą społeczność sąsiadów i przyjaciół, którzy nieustannie mierzą się z trudnymi wyborami. W obsadzie produkcji występują między innymi:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)