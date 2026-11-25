Pierwsza miłość, odcinek 4297: Andżelika wpadnie w poważne kłopoty

W 4297. odcinku „Pierwszej miłości” Andżelika będzie chciała odreagować stres związany z badaniami kontrolnymi. Na szczęście wyniki okażą się bardzo dobre, więc dziewczyna uzna, że to idealna okazja do świętowania. Impreza nie potoczy się jednak tak, jak planowała. Kiedy pozostali nie będą już chętni do dalszej zabawy, Andżelika nie zdecyduje się wrócić do domu.

Zamiast tego zabierze Nikolę na nocną przejażdżkę. Dziewczyny wsiądą do samochodu, który Andżelika weźmie z garażu ojca. Początkowo może się wydawać, że to tylko spontaniczny pomysł na przedłużenie miłego wieczoru. Szybko okaże się jednak, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Andżelika będzie prowadzić coraz bardziej brawurowo i stopniowo zwiększać prędkość.

Andżelika zatrzymana przez policję. Co wydarzy się po nocnej eskapadzie w 4297. odcinku "Pierwszej miłości"?

Nocna przejażdżka będzie miała poważny finał. Andżelika zostanie zatrzymana przez policję. Dobra wiadomość o wynikach badań szybko ustąpi więc miejsca zupełnie innym problemom. Dziewczyna będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami brawurowej jazdy, w końcu taka jazda naraża na niebezpieczeństwo samą siebie, współpasażerkę, a także innych użytkowników drogi. Nocna eskapada nie zakończy się tak, jak Andżelika mogła sobie wyobrażać. Zrozumie, że dla chwili szaleństwa nie warto postępować tak nieodpowiedzialnie.

Eliza (Anna-Maria Sieklucka) z pewnością nie będzie dumna z córki. Nie dość, że sama ma obecnie masę problemów, i tych związanych z pożarem w klubie Iskra, a także aresztowanym mężem Bolesława (Dawid Zawadzki), to jeszcze będzie musiała zmierzyć się z lekkomyślnym zachowaniem Andżeliki.

„Pierwsza miłość” – kiedy i gdzie emisja 4297. odcinka

Odcinek 4297. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 w Polsacie. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie Polsat Box Go.

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