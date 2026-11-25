W 4297. odcinku „Pierwszej miłości” Melka nie zdobędzie się na szczere wyznanie

Melka (Ewa Jakubowicz) znalazła się w sytuacji, z której coraz trudniej będzie jej wybrnąć. Wszystko zaczęło się od dwóch kresek na teście ciążowym, które w 4290. odcinku „Pierwszej miłości” dały jej i Piotrkowi (Michał Mikołajczak) ogromną nadzieję. Oboje byli szczęśliwi, ponieważ lekarze wcześniej przekazali Melce, że nie będzie już mogła mieć dzieci. Niespodziewana wiadomość wydawała się więc prawdziwym cudem. Radość nie trwała jednak długo.

W 4294. odcinku Melka w końcu zdecydowała się na wizytę u ginekolożki. Do badania namówił ją Piotrek, który poprosił o pomoc Kacpra (Damian Kulec). Wynik konsultacji okazał się dla dziewczyny druzgocący. Melka nie potrafiła pogodzić się z tym, co usłyszała, dlatego w 4295. odcinku postanowiła zasięgnąć drugiej opinii w innym gabinecie. Nie zdobyła się jednak na to, by powiedzieć Piotrkowi prawdę.

Teraz kłamstwo zacznie ciążyć jej jeszcze bardziej. W 4297. odcinku bliscy Melki będą coraz mocniej angażować się w jej rzekome macierzyństwo. Marysia (Aneta Zając) otoczy ją szczególną opieką, chcąc zadbać o jej samopoczucie i zdrowie. Julka (Dąbrówka Kruk) z kolei nie będzie mogła doczekać się, aż zostanie ciocią. Wszyscy będą cieszyć się na myśl o nowym członku rodziny, podczas gdy Melka będzie miała coraz większe wyrzuty sumienia.

Piotrek zaproponuje Melce wyjazd w góry. W 4297. odcinku „Pierwszej miłości” dziewczyna zrobi kolejny test

Piotrek również będzie chciał jak najlepiej zadbać o narzeczoną. Zaproponuje jej odpoczynek w górach, najwyraźniej przekonany, że wspólny wyjazd pozwoli im spokojnie nacieszyć się nadchodzącymi zmianami. Melka znajdzie się pod coraz większą presją. Z jednej strony nie będzie chciała odbierać bliskim szczęścia, z drugiej coraz trudniej będzie jej udawać, że wszystko jest w porządku. W końcu postanowi zrobić kolejny test ciążowy. Będzie miała nadzieję, że tym razem otrzyma wynik, który pozwoli jej uwierzyć w ciążę. Nie wiadomo jednak, czy nowa próba przyniesie jej odpowiedź, na którą tak bardzo liczy.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4297. odcinka

Odcinek 4297. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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