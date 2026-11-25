W poprzednim odcinku Eliza poczuła, że jej zła passa w końcu mija, a wszystko dzięki wieściom od prawnika i niespodziance od Świdra. Kochański opowiedział Mai o swoich problemach i zaproponował Radkowi pracę, co skończyło się dość niezręczną kolacją. Tymczasem na Podlasiu Lucynka zaczęła rodzić, mając u boku jedynie spanikowanego Zdzicha. Czego teraz się spodziewać?

2026_03_05 ESKA - Young Sherlock Zine T Max I

„Pierwsza miłość” odcinek 4300 - streszczenie

Maurycy zaniepokojony brakiem kontaktu z Lucynką i Bronką natychmiast uda się na Podlasie, gdzie zastanie roztrzęsionego Zdzicha i dowie się o rozpoczętym porodzie. Gorczyca wypisze Szymona ze szpitala pod warunkiem powrotu w razie pogorszenia stanu zdrowia, jednak pacjent z pomocą Bruna spróbuje zrealizować plan podróży kamperem z Martą. Paweł urządzi Arturowi awanturę po odkryciu, że ten stracił dach nad głową, ale ostatecznie znajdzie rozwiązanie i przyjaciele zamieszkają razem. W przeprowadzce pomogą im Bartek oraz Janek, lecz radosny wieczór zostanie przerwany przez wiadomość od Emanuela.

„Pierwsza miłość” odcinek 4300 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4300. odcinek serialu „Pierwsza miłość” będzie można obejrzeć w czwartek, 3 grudnia 2026 roku. Premiera została zaplanowana na godzinę 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od lat gości na antenie Polsatu. Widzowie śledzą losy bohaterów mieszkających we Wrocławiu oraz w podwrocławskiej wsi Wadlewo. Produkcja umiejętnie łączy wątki miłosne z sensacyjnymi intrygami i trudnymi życiowymi wyborami. Każdy odcinek to nowa dawka emocji związanych z perypetiami ulubionych postaci. W obsadzie popularnej telenoweli występują m.in.:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)

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