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W poprzednim odcinku Eliza poczuła, że jej zła passa w końcu mija, a wszystko dzięki wieściom od prawnika i niespodziance od Świdra. Kochański opowiedział Mai o swoich problemach i zaproponował Radkowi pracę, co skończyło się dość niezręczną kolacją. Tymczasem na Podlasiu Lucynka zaczęła rodzić, mając u boku jedynie spanikowanego Zdzicha. Czego teraz się spodziewać?
„Pierwsza miłość” odcinek 4300 - streszczenie
Maurycy zaniepokojony brakiem kontaktu z Lucynką i Bronką natychmiast uda się na Podlasie, gdzie zastanie roztrzęsionego Zdzicha i dowie się o rozpoczętym porodzie. Gorczyca wypisze Szymona ze szpitala pod warunkiem powrotu w razie pogorszenia stanu zdrowia, jednak pacjent z pomocą Bruna spróbuje zrealizować plan podróży kamperem z Martą. Paweł urządzi Arturowi awanturę po odkryciu, że ten stracił dach nad głową, ale ostatecznie znajdzie rozwiązanie i przyjaciele zamieszkają razem. W przeprowadzce pomogą im Bartek oraz Janek, lecz radosny wieczór zostanie przerwany przez wiadomość od Emanuela.
„Pierwsza miłość” odcinek 4300 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4300. odcinek serialu „Pierwsza miłość” będzie można obejrzeć w czwartek, 3 grudnia 2026 roku. Premiera została zaplanowana na godzinę 18:00 na antenie Polsatu.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od lat gości na antenie Polsatu. Widzowie śledzą losy bohaterów mieszkających we Wrocławiu oraz w podwrocławskiej wsi Wadlewo. Produkcja umiejętnie łączy wątki miłosne z sensacyjnymi intrygami i trudnymi życiowymi wyborami. Każdy odcinek to nowa dawka emocji związanych z perypetiami ulubionych postaci. W obsadzie popularnej telenoweli występują m.in.:
- Aneta Zając (jako Marysia)
- Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)
- Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)
- Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)
- Michał Koterski (jako Henryk "Kaśka" Saniewski)
- Anna Pentz (jako Anna Kowalik)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)