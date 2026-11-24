Radek pozna decyzję Kochańskiego w 4292. odcinku „Pierwszej miłości”

Dla Radka Bilewicza (Paweł Wierzbicki) nadejdzie moment, na który czekał od dłuższego czasu. Lekarz stanie przed profesorem Kochańskim (Rafał Królikowski), by poznać rozstrzygnięcie dotyczące swojej przyszłości zawodowej w klinice. Profesor nie będzie się spieszył z odczytaniem uzasadnienia, przez co napięcie Radka jeszcze wzrośnie. Co więcej, słowa Kochańskiego mocno zaskoczą Bilewicza.

- Popełnił pan błąd... ale tylko jeden. Postawił pan bezpieczeństwo i zdrowie pacjentki ponad własne bezpieczeństwo - bezpieczeństwo zawodowe. I tego powinno panu zazdrościć wielu lekarzy. Zrobiłbym to samo... bo to szlachetne... bo tak należy. Tylko następnym razem, jak będzie pan popełniał takie błędy, w przyszłości, niech pan pamięta, że będzie miał pan do czynienia z takimi niemiłymi rozmowami, a ludzie są różni. Inny lekarz postawił by zupełnie inną opinię. Ale gratuluję. Gratuluję i pana przykład będę przedstawiał zawsze, kiedy będę musiał przypomnieć naszym kolegom po co my to właściwie wszystko robimy - oznajmił Kochański ku wielkiemu zaskoczeniu Radka.

Dlaczego Radek może stracić pracę w klinice? Konflikt z Florianem i skarga pacjentki

Problemy Bilewicza zaczęły się piętrzyć od dawna. W 4278. odcinku Radek i Maja przestali ograniczać się do potajemnych spotkań i zaprosili się do mieszkania. Ich bliskość mogła jednak skomplikować sytuację zawodową. Grażyna zwołała zebranie zespołu i stanowczo przypomniała pracownikom, że w klinice nie ma miejsca na prywatne relacje. Później Radek ponownie podpadł przełożonej, wdając się w ostry konflikt z Florianem. Dodatkowo w 4282. odcinku Grażyna odsunęła go od operowania, a wyniki histopatologii pacjentki nie potwierdziły jego przypuszczeń. Sprawę pogorszyła skarga dotycząca rzekomego przekroczenia uprawnień, która trafiła do Komisji Etyki Lekarskiej. Jej rozpatrzeniem zajął się profesor Kochański, ojciec Floriana. W 4283. odcinku Maja próbowała uspokoić zdenerwowanego partnera przed konfrontacją, sama obawiając się, że profesor nie będzie bezstronny.

„Pierwsza miłość” – emisja 4292. odcinka

Odcinek 4292. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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