W 4300. odcinku „Pierwszej miłości” Lucynka nagle zacznie rodzić

Ostatnie dni ciąży Lucynka (Delfina Wilkońska), postanowiła spędzić na Podlasiu, u wuja Zdzicha (Bogdan Kalus). Chciała odpocząć z dala od codziennych obowiązków, ale zbliżający się poród coraz bardziej ją stresował. Szczególnie zależało jej na tym, by Maurycy (Dawid Dziarkowski) nie towarzyszył jej podczas rozwiązania. W 4299. odcinku „Pierwszej miłości” przekonała więc Bronkę, żeby pomogła jej zorganizować poród na miejscu, bez konieczności powrotu do Wrocławia. Plan Lucynki szybko jednak legnie w gruzach. W 4300. odcinku „Pierwszej miłości” akcja porodowa rozpocznie się niespodziewanie, a sytuacja okaże się znacznie trudniejsza, niż dziewczyna zakładała. Na miejscu nie będzie nikogo, kto mógłby zapewnić jej odpowiednią pomoc. Jedyną osobą obecną przy dramatycznych wydarzeniach będzie Zdzicho. Wujek znajdzie się w sytuacji, z którą zupełnie nie będzie potrafił sobie poradzić. Zamiast spokojnego porodu, na który Lucynka próbowała się przygotować, rozpocznie się prawdziwy wyścig z czasem.

Maurycy ruszy na Podlasie. W 4300. odcinku „Pierwszej miłości” usłyszy przerażające wieści

Tymczasem Maurycy zacznie coraz bardziej niepokoić się brakiem kontaktu z ciężarną. Nie będzie mógł dodzwonić się ani do Lucynki, ani do Bronki. Początkowo nie będzie wiedział, co się dzieje, ale milczenie obu kobiet wzbudzi jego poważne obawy. W końcu postanowi natychmiast pojechać na Podlasie i sprawdzić, dlaczego nikt nie odbiera telefonu. Na miejscu zastanie roztrzęsionego Zdzicha. Wuj Lucynki będzie tak przerażony całą sytuacją, że z trudem przekaże Maurycemu, co się wydarzyło. Dziewczyna zaczęła rodzić, ale pomoc medyczna nie zdążyła dotrzeć na czas. Dla Maurycego będzie to szok. Przyjedzie na Podlasie zaniepokojony brakiem wiadomości, a zamiast wyjaśnienia zastanie sytuację, której zupełnie się nie spodziewał. Najważniejsze będzie teraz to, co dzieje się z Lucynką i czy wszystko zakończy się szczęśliwie dla niej oraz dziecka.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4300. odcinka

Odcinek 4300. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 3 grudnia 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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