W 4299. odcinku „Pierwszej miłości” Kochański zacznie inaczej traktować Radka i Maję

Radek (Karol Biskup) w ostatnim czasie miał sporo powodów do niepokoju o swoją przyszłość zawodową. Jego sytuacja w We-Medzie skomplikowała się po problemach związanych z operacją pacjentki i skardze, którą zgłoszono do Izby Lekarskiej. Sprawa była tym trudniejsza, że o jej rozpatrzeniu miał decydować profesor Kochański (Rafał Królikowski), ojciec Floriana (Michał Kurek), z którym Radek pozostawał w konflikcie. W 4292. odcinku „Pierwszej miłości” Radek stanął przed Kochańskim, by poznać decyzję w swojej sprawie. Profesor odczytywał uzasadnienie, które zszokowało młodego lekarza. Radek nie stracił pracy, a wręcz usłyszał, że jest wzorem dla innych lekarzy, ponieważ postawił zdrowie pacjentki ponad swoją karierę. Teraz relacja między mężczyznami zacznie układać się w zupełnie inny sposób.

Maja i Radek przyjmą zaproszenie na kolację. W 4299. odcinku „Pierwszej miłości” wydarzy się coś niezręcznego

W 4299. odcinku Kochański będzie chciał zacieśnić relacje z Mają (Julia Kamińska) i Radkiem. Zaprosi parę do swojego domu na kolację, co będzie kolejnym sygnałem, że ich znajomość nabiera bardziej osobistego charakteru. Dyrektor We-Medu coraz bardziej otworzy się przed Mają i opowie jej o swoich problemach rodzinnych. Nie ograniczy się jednak do prywatnych rozmów. Zaproponuje Radkowi dodatkową pracę w swoim szpitalu, dając mu szansę na rozwój zawodowy. Maja i jej partner odniosą wrażenie, że ojciec Floriana coraz bardziej ich wspiera. Zyskają poczucie, że mają po swojej stronie wpływowego człowieka, który może pomóc im w karierze. Spotkanie nie przebiegnie jednak całkowicie bez zakłóceń. Podczas kolacji dojdzie do niezręcznej sytuacji, która popsuje przyjazną atmosferę.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4299. odcinka

Odcinek 4299. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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