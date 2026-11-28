Basia wciąż będzie się łudzić, że Rogowscy do siebie wrócą w 1964 odcinku „M jak miłość”!

W 1964 odcinku „M jak miłość” Basia wciąż nie będzie w stanie pogodzić się z tym, że Artur i Joanna będą razem. Tym bardziej, że córka Rogowskich do końca będzie się łudzić, że jej rodzice jeszcze będą mogli być razem. Mimo tego, że sama słyszała, jak jej ojciec mówił kochance, że już nie wróci do żony. Jednak podstęp jej i Agnes z opieką Rogowskiego nad Barbarą (Teresa Lipowska) i reakcją jej matki dał jej nadzieję na to, że to może się zmienić.

Zwłaszcza, gdy jeszcze Rogowscy zjednoczą się po brutalnej napaści na Rotke, gdzie oboje będą wyczekiwać informacji na temat stanu zdrowia córki Artura. Ale to jednak wcale nie sprawi, że do siebie wrócą! Szczególnie, że Marysia już złoży pozew o rozwód, gdy wcześniej zobaczy męża z kochanką, a w 1964 odcinku „M jak miłość” postanowi już na dobre pozbyć się go ze swojego życia i zmieni nie tylko siebie, ale i ich dotychczasową sypialnię, czym zszokuje Basię.

Córka Artura nie odpuści kochance ojca w 1964 odcinku „M jak miłość”!

Tym bardziej, że w 1964 odcinku „M jak miłość” Basia dalej nie będzie potrafiła zaakceptować takiego stanu rzeczy i tego, że ojciec wybrał jednak nie rodzinę, a kochankę. Zwłaszcza, że po napaści na Agnes wróci do zazdrosnej Joanny, a nie z nimi do rodzinnego domu Mostowiaków. Mimo, że przecież będzie żalił się Barbarze jak to bardzo brakuje mu rodziny, ale ostatecznie znów postanowi na Dobrzańską.

W 1964 odcinku „M jak miłość” młoda Rogowska wciąż się z tym nie pogodzi i da to wszystkim jasno do zrozumienia. A szczególnie samej Joannie, której przecież już wcześniej zarysowała samochód. Ale na szczęście dla niej, „dobroduszna” Dobrzańska nie pociągnęła jej do żadnej konsekwencji. Jednak to wcale nie zmieniło u niej zdania o kobiecie, która zabrała jej ojca i zniszczyła jej rodzinę! A wręcz przeciwnie!

Basia zniszczy związek Artura i Joanny w 1964 odcinku „M jak miłość”?

W 1964 odcinku „M jak miłość” Basia wciąż będzie okazywać wyraźną niechęć kochance ojca. Czy w ten sposób będzie chciała sprawić, aby Artur jednak wrócił do rodziny? A może po prostu tak będzie odreagowywać? Tym bardziej, że Marysia wcale nie będzie chciała powrotu niewiernego i zdradzieckiego męża. Szczególnie, że po metamorfozie, sama nie opędzi się od mężczyzn, czego świadkiem stanie się właśnie sam Rogowski.

Czy zatem intrygi Basi w 1964 odcinku „M jak miłość” przyniosą jej pożądany skutek? Czy zniszczy związek ojca z Joanną? Czy Artur w końcu rzeczywiście zostanie sam i to jeszcze przez własną córkę? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1964 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1964 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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