To nie będzie koniec dramatów u Chodakowskich w 1966 odcinek "M jak miłość"!

W 1966 odcinku „M jak miłość” Marcin zdecyduje się zabrać żonę i dzieciaki do Grabiny, aby nieco ochłonęli po ostatnich dramatycznych przeżyciach. Tym bardziej, że naprawdę sporo się ostatnio u nich zadzieje od hejtu na salon Kamy i żądanie wysokiego odszkodowania przez Lilkę (Monika Sznajder), wynajętą przez Elżbietę, do czego w końcu dojdzie detektyw, po niesłuszne aresztowanie Olka (Maurycy Popiel), w związku z morderstwem Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk).

I choć na szczęście obie sprawy skończą się pomyślnie, bo Marcin w końcu odkryje, że to Elżbieta chciała zniszczyć Kamę i da jej bolesną nauczkę, po której Domańska wreszcie przeprosi go za swoje wszystkie intrygi i zaproponuje nawet Kamie ogromne odszkodowanie. A na dodatek Olek opuści już przecież areszt, gdy wreszcie wyjdzie na jaw, że to Mariusz zamordował Aleksandra. Ale w 1966 odcinku „M jak miłość” na Chodakowskich spadną już kolejne kłopoty…

Robert zakłóci romantyczne chwile Kamy i Marcina w 1966 odcinek "M jak miłość"!

W 1966 odcinku „M jak miłość” romantyczne chwile Kamy i Marcina na łonie natury w Grabinie brutalnie przerwie Robert (Krzysztof Tyniec). Żak postanowi wynająć Chodakowskiego, gdy zyska pewność, że Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) go zdradza! Mąż Zosi postanowi skorzystać z usług detektywa, który akurat będzie łapał chwile wytchnienia od ostatnio wykańczającej pracy.

Czy w 1966 odcinku „M jak miłość” Marcin przyjmie zlecenie od Roberta? Czy tak skończy się romantyczny wypad małżonków do Grabiny, która zawsze kojarzyła im się przecież ze spokojem, odpoczynkiem i beztroską? Czy Chodakowski znów rzuci się w wir pracy i odstawi Kamę i dzieci na boczny tor?

Jak zakończy się sprawa Żaka w 1966 odcinek "M jak miłość"?

A może w 1966 odcinku „M jak miłość” Chodakowski nie przyjmie tego zlecenia lub sytuacja sama się rozwiążę, jak to często w przypadku Żaka i Kisielowej? A może to zamieszanie będzie mieć pozytywne konsekwencje, jak choćby w ostatnim przypadku Rogowskich, których Robert znów do siebie zbliżył. Tyle tylko, że na wcale nie na długo!

Jednak Chodakowscy w 1966 odcinku „M jak miłość” będą na zupełnie innym etapie. I z pewnością nikt im nie zaszkodzi, skoro poradzą sobie nawet z Elżbietą, więc i z Robertem dadzą sobie radę!

Kiedy 1966 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1966 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 15 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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