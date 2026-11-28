Elżbieta przeprosi Marcina i zaproponuje Kamie odszkodowanie w 1966 odcinku „M jak miłość”!

W 1966 odcinku „M jak miłość” Elżbieta zjawi się u Marcina, gotowa przeprosić go za wszystkie swoje intrygi. Zwłaszcza, że Chodakowski już ją zdemaskuje i będzie wiedział, że to ona próbowała zniszczyć salon Kamy, poprzez hejt na fryzjerkę, opłacenie Lilki (Monika Sznajder) i próbę wyłudzenia przez nią ogromnego odszkodowania. I oczywiście tak tego nie zostawi.

Chodakowski da Domańskiej bolesną nauczkę, po której pani prezes wreszcie zdecyduje się odpuścić! W 1966 odcinku „M jak miłość” Elżbieta nie tylko w końcu przeprosi Marcina za wszystkie swoje intrygi, ale także zaproponuje Kamie ogromne odszkodowanie za wyrządzone przez nią straty w salonie. Zwłaszcza, że przez jej hejt Chodakowska straciła mnóstwo klientek, które masowo odwoływały swoje wizyty.

Czy Chodakowska przyjmie pieniądze od Domańskiej w 1966 odcinku „M jak miłość”?

Ale w ten sposób w 1966 odcinku „M jak miłość” Elżbieta postanowi jej to zrekompensować. Szczególnie, że na brak pieniędzy wcale nie będzie narzekać, przez co będzie mogła sobie pozwolić na naprawdę ogromną kwotę, bo nie zrobi jej to żadnej różnicy.

Jednak czy w 1966 odcinku „M jak miłość” Kama w ogóle zgodzi się przyjąć od niej pieniądze, skoro tak bardzo się co do niej pomyli? Tym bardziej, że przecież uwierzyła, że Domańska jest po jej stronie i broniła ją nawet przed Anetą (Ilona Janyst), która od razu ją przejrzała i ją przed nią ostrzegła. Czy zatem będzie w stanie jej wybaczyć?

Czy Chodakowski wybaczy Elżbiecie w 1966 odcinku „M jak miłość”?

I czy w 1966 odcinku „M jak miłość” Marcin przyjmie od niej przeprosiny, skoro po jego odejściu z pracy Elżbieta wcale się nie zmieni i nie odpuści? Czy przebaczy jej to, że chciała zniszczyć nie tylko jego małżeństwo, ale i jego żonę?

A może tym razem Elżbieta już przegnie u niego na dobre i Marcin już jej tego nie daruje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 1966 odcinku „M jak miłość”!

Kiedy 1966 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1966 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 15 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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