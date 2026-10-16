M jak miłość, odcinek 1954: Kolejna intryga Elżbiety przeciwko Chodakowskim! Wykorzysta do tego Lilkę - ZDJĘCIA

Tak Domańska będzie niszczyła małżeństwo Chodakowskich w "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" Elżbieta posunie się do kolejnej intrygi. Byłą szefowa Marcina nie spocznie, póki nie zniszczy małżeństwa Chodakowskich. Szczególnie, że ku temu będzie już naprawdę blisko, gdy detektyw będzie miał już po dziurki nosie wybuchów zazdrości swojej ukochanej, za co odpowiedzialna będzie właśnie Domańska.

Zwłaszcza, że tuż po odejściu z pracy przez Marcina, Elżbieta wcale się od niego nie odczepiła. A wręcz przeciwnie, gdyż specjalnie zaczęła ćwiczyć w tym samym klubie co Chodakowski, a na dodatek podrzuciła mu do samochodu swoją szminkę. A na domiar złego naszła Kamę w salonie, co już przelało czarę goryczy.

Tym bardziej, że i na tym nie poprzestanie, bo zacznie jeszcze wysyłać prezenty i wiadomości do Marcina, co do reszty rozjuszy Kamę. Dlatego w 1954 odcinku "M jak miłość" posunie się jeszcze dalej, aby już ostatecznie osiągnąć swój zamierzony cel.

Elżbieta wpadnie na kolejny chory pomysł w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" Domańska do swojego kolejnego planu wciągnie już nie tylko swoją najlepszą przyjaciółkę Klarę (Aleksandra Kisio), ale także i Lilkę. Ale spokojnie, nie będzie tu wcale chodziło o byłą żonę Mateusza (Rafał Kowalski) i dawną nianię Boryska (Tymon Szkopek), syna brata Marcina, Olka (Maurycy Popiel), tylko dziewczynę oszpeconą przez fryzjera, która będzie nosić to samo imię, co córka Krystyny (Dorota Chotecka-Pazura).

W 1954 odcinku "M jak miłość" Elżbieta wykorzysta dziewczynę, aby już do reszty zniszczyć małżeństwo Chodakowskich, a przy okazji pogrążyć Kamę! Szczególnie, ze przecież żona Marcina przecież także będzie fryzjerką, przez co wybór Domańskiej nie będzie przypadkowy.

Pani prezes wreszcie osiągnie swój cel w 1954 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy jej kolejny plan w 1954 odcinku "M jak miłość" się powiedzie? Czy Lilka pomoże jej w ostatecznym odsunięciu Kamy od Marcina? Czy zniszczy ich małżeństwo, a Domańska osiągnie swój chory cel? Czy sprawi, że Chodakowski znów będzie do wzięcia?

A może w 1954 odcinku "M jak miłość" Lilka się zbuntuje, gdy pozna prawdę o intrydze podłej kobiety, a Elżbieta znów będzie musiała obejść się smakiem? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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