M jak miłość, odcinek 1955: Kasia odkryje, że Mariusz zabił Sowińskiego! Ucieknie z córką Zosią od mordercy? - ZDJĘCIA

Mariusz nie przestanie terroryzować Kasi w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie już tak zastraszona przez Mariusza, że odrzuci nawet pomoc Anety (Ilona Janyst), której nie powie, jak bardzo mąż ją skrzywdził. I nie będzie tu już chodzić wyłącznie o przemoc psychiczną, czy fizyczną, do której coraz śmielej zacznie posuwać się pijany i agresywny mężczyzna, ale także zaciągnięcie jej do łóżka i wykorzystanie jej wbrew jej woli.

Sanocki zamieni życie Kasi i Zosi, bo już nawet ona zacznie mu przeszkadzać, w prawdziwe piekło, o którym Sanocka nie będzie mogła powiedzieć ani Chodakowskiej, ani Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski). Jednak, gdy w 1955 odcinku "M jak miłość" odkryje, że mógł on posunąć się do zabójstwa Sowińskiego, to zdecyduje się w końcu od niego uciec razem z córką!

Sanocka domyśli się, że to jej mąż zabił Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1955 odcinku "M jak miłość" w końcu uda się odnaleźć ciało Aleksandra, którego jak się okaże Mariusz wcale tak skutecznie się nie pozbędzie. I choć przez długi czas Sowiński będzie pozostawał zaginiony i nikt poza Sanockim i przeczuwającą to siostrą ofiary, Ewą (Karolina Dryzner) nie będzie wiedział, że jest już martwy. Ale to odkrycie już nie pozostawi nikomu żadnych wątpliwości.

Szczególnie, Kasi, która w 1955 odcinku "M jak miłość" domyśli się, że za morderstwem Sowińskiego najpewniej stoi jej mąż. Tym bardziej, po jego ostatnim dziwnym zachowaniu. Sanocka połączy kropki i dojdzie do tego, że Mariusz pewnie odkrył ich romans, zwłaszcza po zostawieniu naszyjnika w domu szefa i postanowił zemścić się na rywalu, którego byłby w stanie zabić. Tym bardziej, że przecież wcześniej sam ją przed tym ostrzegł.

Przerażona Kasia ucieknie z Zosią od mordercy w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W tej sytuacji w 1955 odcinku "M jak miłość" Kasi nie pozostanie już nic innego, jak tylko uciekać od niego, jak najdalej razem z córką. Szczególnie, gdy zda sobie sprawę, że jej nieobliczalny mąż będzie już naprawdę zdolny do wszystkiego, przez co i one nie będą bezpieczne. Zwłaszcza, gdyby jeszcze dowiedział się, że Zosia nie jest jego dzieckiem tylko Jakuba.

W 1955 odcinku "M jak miłość" Sanocka zostawi męża, czym ogromnie go rozzłości. Do tego stopnia, że agresor już nie wytrzyma i o mało nie rzuci się z łapami na Anetę, podejrzewając, że ta pomogła jej i Zosi od niego uciec. Czy wówczas Chodakowska zrezygnuje z mówienia mu prawdy, skoro sama zobaczy, do czego jest zdolny? Czy Mariusz odnajdzie żonę i jej córkę? Gdzie się schronią? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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