M jak miłość, odcinek 1954: Pierwsza noc Martyny i Jakuba! Taki będzie finał ich kolejnej randki - ZDJĘCIA, WIDEO

Martyna odkryje, że ma kolejną rywalkę w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" związek Martyny i Jakuba wejdzie już na zupełnie inny etap! Wszystko przez to, że para nie poprzestanie już tylko na pocałunkach, a pójdzie o krok dalej i spędzi ze sobą pierwszą wspólną noc. Oczywiście, wcześniej Wysocka i Karski umówią się na kolejną randkę po spotkaniu w domu detektywa, czy w bistro "Nasz Zielony Sad". I to nie bez przyczyny, bo to co wydarzy się wcześniej w klubie zmieni wszystko!

Zdradzamy, że w 1954 odcinku "M jak miłość" Wysocka odkryje, że ma kolejną rywalkę w walce o serce Jakuba! Wszystko przez to, że Karskim już nie tylko będzie interesowała się jego rehabilitantka Iga (Maryla Morydz), ale także przyjaciółka Elżbiety (Katarzyna Dąbrowska), która przecież będzie chciała uwieźć Marcina (Mikołaj Roznerski). A Klara (Aleksandra Kisio) będzie miała dokładnie taki sam plan wobec ukochanego Wysockiej.

Wysocka wybuchnie zazdrością w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" Martyna ostro się wścieknie, gdy odkryje zamiary Klary. Wysocka wybuchnie zazdrością w kubie, ale Karski nie ulegnie Klarze, tak samo jak Chodakowski, Elżbiecie. Jakub wybierze Wysocką, podobnie jak Marcin, Kamę (Michalina Sosna). Jednak detektyw zupełnie inaczej odbierze zachowanie lekarki, jak jego wspólnik!

Wszystko przez to, że w ten sposób w 1954 odcinku "M jak miłość" Wysocka da mu jasno do zrozumienia, że naprawdę mu na nim zależy. I w przeciwieństwie do Igi, mocno zarysuje swój teren. A Jakub, żeby trochę ją uspokoić zaprosi ją na kolejną randkę, na którą Martyna oczywiście chętnie się zgodzi. Ale na tym nie poprzestanie!

Martyna prześpi się z Jakubem w 1954 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1954 odcinku "M jak miłość" para w końcu zdecyduje się pójść na całość w leśniczówce lekarki. Martyna i Jakub znów zaczną się całować, ale tym razem na tym się nie skończy, bo wreszcie wylądują razem w łóżku.

W 1954 odcinku "M jak miłość" Jakub zostanie u Martyny na noc, a rankiem ukochana czule go powita pocałunkiem. Zakochana Wysocka zacznie wpatrywać się w Karskiego jak w obrazek. Podobnie jak kiedyś w Chodakowskiego. Jednak już teraz liczył się dla niej będzie wyłącznie jego przyjaciel. Zwłaszcza, po ich pierwszej wspólnej nocy!

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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