Pierwsza miłość, odcinek 4258: Jeden telefon wpędzi Melkę w kłopoty. Pojedzie prosto w przygotowaną pułapkę

Melka ruszy na pomoc Emi w 4258. odcinku „Pierwszej miłości”

Melka od pewnego czasu angażuje się w pracę w terenie i ma kontakt z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji. W 4258. odcinku „Pierwszej miłości” niespodziewanie odezwie się do niej Emi, zaginiona podopieczna.

Telefon będzie niepokojący. Dziewczyna poprosi Melkę o pomoc, a jej sposób mówienia sprawi, że kobieta potraktuje sprawę bardzo poważnie. Emi poda jej adres pustostanu. Melka nie będzie chciała zwlekać, tylko natychmiast pojedzie we wskazane miejsce.

Problem w tym, że wezwanie okaże się podstępem. Melka nie będzie wiedziała, że za prośbą Emi kryje się zagrożenie. Zamiast dotrzeć do potrzebującej pomocy podopiecznej, sama znajdzie się w sytuacji, z której trudno będzie jej się wydostać.

W 4258. odcinku „Pierwszej miłości” Melka wpadnie w pułapkę

Melka nie podejrzewa, że telefon od Emi może być częścią większego planu. Wszystko będzie wskazywało na to, że zaginiona dziewczyna potrzebuje natychmiastowej pomocy. Dlatego Melka pojedzie pod podany adres bez dodatkowych zabezpieczeń czy zwlekania. Pustostan okaże się miejscem, w którym czeka na nią pułapka. To szczególnie niepokojące w kontekście wydarzeń z wcześniejszych odcinków.

W 4250. odcinku „Pierwszej miłości” na komendzie pojawił się bezdomny, który zgłosił zaginięcie swojej partnerki. Było to już kolejne tajemnicze zniknięcie osoby w kryzysie bezdomności. W tym samym czasie Melka pracowała dla fundacji wśród ludzi żyjących na ulicy, nie wiedząc, że ktoś ją obserwuje.

Dzień później, w 4251. odcinku, policja ustaliła, że prawdopodobny sprawca zaginięć wśród bezdomnych poluje wyłącznie na kobiety. Piotrek (Michał Mikołajczak) zaczął wtedy szczególnie martwić się o Melkę i próbował przekonać ją, by zrezygnowała z pracy w terenie. Melka nie zgodziła się na jego pomysł i uznała jego zachowanie za przesadną kontrolę. W 4258. odcinku wydarzy się jednak coś, co pokaże, że jego obawy nie były bezpodstawne.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4258. odcinka

Odcinek 4258. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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