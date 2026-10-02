La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 491: Catalina będzie chciała zniknąć z pałacu. Curro stanie po stronie Martiny

W 491. odcinku „La Promesy” Curro stanie w obronie Martiny

Zakończenie poprzedniego epizodu przyniosło powrót Martiny do rezydencji, co nie wpłynęło jednak na polepszenie jej sytuacji. Ayala złamał daną obietnicę i zamiast umożliwić jej powrót do codzienności, postanowił nałożyć na nią nową sankcję. Hrabia wydał decyzję, na mocy której młoda kobieta ma trafić do zakonu. To narzucone odizolowanie miało pozbawić ją kontaktu z bliskimi i dotychczasowym środowiskiem. Martina, choć przytłoczona całą sytuacją, otrzymała od Ayali szansę na uniknięcie wygnania.

Zaproponowany układ był jednak bardzo brutalny. Martina musiałaby pogodzić się z tym, że hrabia weźmie za żonę jej matkę, Margaritę. Młoda bohaterka kategorycznie przeciwstawiła się temu szantażowi. Odmówiła zaakceptowania ślubu matki z człowiekiem, który wcześniej gwarantował jej wolność, by po chwili zmienić zdanie. W 491. odcinku Catalina otworzy się przed Manuelem, przyznając, że pragnie wyjechać z La Promesy. Czy Curro zaoferuje wsparcie swojej ukochanej i dopomoże jej w ucieczce, czy też zacznie odwodzić ją od tej decyzji?

Służba pomaga Virtudes, a produkcja dżemów rusza poza pałacem

Nieco inną, lecz wciąż stresującą sytuacją są zmagania Virtudes, która podejmuje próby odzyskania swojego dziecka. Pozostali służący nie zaprzestają udzielania jej wsparcia, wciąż kombinując, jak zdobyć fundusze, by jej pomóc w tej niełatwej sytuacji. W 491. odsłonie decydują się oni na wyprowadzenie produkcji dżemów poza teren La Promesy. Z kolei w 487. odcinku to Rómulo wyraził zgodę na wprowadzenie przetworów do sprzedaży, aby wesprzeć finansowo Virtudes. Obecnie cały ten projekt nabierze bardziej realnych kształtów.

La Promesa - pałac tajemnic - data i godzina emisji 490. odcinka

Odcinek 490. produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” zagości na ekranach telewizorów w poniedziałek, 5 października 2026 roku, punktualnie o godz. 15:05 na kanale TVP2. Z premierowym epizodem będzie można zapoznać się także za pośrednictwem platformy TVP VOD. Fani produkcji będą mieli okazję śledzić dalsze perypetie Martiny, Curra, Very, Lopego oraz innych lokatorów z La Promesy.

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