M jak miłość, odcinek 1946: Adam przed ślubem z Natalką nabierze podejrzeń, że wytnie mu jakiś numer! Nie przewidzi, kto się pojawi - ZDJĘCIA

Czy ślub Natalki i Adama Karskiego w 1946 odcinku "M jak miłość" przebiegnie bez komplikacji?

Dzień ślubu Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość" zacznie się od podejrzeń pana młodego. W końcu jako komendant policji Karski ma zmysł wykrywania fałszu na odległość, a Natalka już wiele razy udowodniła, że nie do końca wie, czego chce. Bo ślub z Adamem to dla Natalii bardziej głos rozsądku niż przejaw szalonej miłości. Niby go kocha, ale cały czas myśli o dyrektorze szkoły Mikołaju Lipińskim (Mateusz Kościukewicz), który skutecznie namieszał jej głowie. Czy Natalka będzie naprawdę szczęśliwa z Adamem?

Poranek młoda para spędzi w łóżku i właśnie wtedy w 1946 odcinku "M jak miłość" Karski będzie chciał się upewnić, że Natalka nie wytnie mu żadnego numeru. Niespodziewanie ona spróbuje obrócić jego podejrzenia w żart, sugerując, że przed ślubem mógł się dopuścić zdrady!

- Natalia, tak się tylko zastanawiam, naprawdę chcesz wyjść dziś za mnie za mąż? Nie rozmyślisz się w ostatniej chwili? Nie będziesz uciekającą panną młodą?

- Nie planuję, a ty? Może pojawi się jakaś pani z dzieckiem na rękach i krzyknie - "stop, nie zgadzam się!"

- Z dzieckiem? Nic mi o tym nie wiadomo... Swoją drogą to by było coś. Sensacja na całą Grabinę. Jesteś pewna?

- Jestem i dziś o 16.00 zostanę twoją żoną - zapewni przyszłego męża Natalka.

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Nieproszony gość na ślubie Natalii i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość"

Podczas wzruszającej ceremonii ślubnej w urzędzie w 1946 odcinku "M jak miłość" Natalka i Adam ze łzami w oczach wypowiedzą słowa małżeńskiej przysięgi. I przez krótką chwilę będzie się wydawało, że nic i nikt nie zniszczy ich szczęścia. Nic bardziej mylnego! Tuż po ślubie Natalię czeka jednak niemiła niespodzianka. Przed urzędem zjawi się nagle Mikołaj Lipiński. Dołączy do gości składających życzenia – udając, że znalazł się na miejscu zupełnie przypadkiem.

- Co za niespodzianka. Byłem niedaleko, widzę znajome twarze i pomyślałem, że złożę wam życzenia. Także wszystkiego najlepszego... Dużo miłości...

Gdy Adam na chwilę odejdzie, w 1946 odcinku "M jak miłość" przyjaciel Natalki od razu jednak zmieni ton. I sprawi, że panna młoda znów będzie o krok od paniki.

- Jakieś to dziwne, fałszywe z mojej strony...

- Jesteś pijany?

- Ani trochę!

- Nie mów czegoś, czego będziesz potem żałował…

- Ja niczego nie żałuję! Zresztą i tak już za późno. Myślałaś, czy byłabyś z kimś innym szczęśliwsza?

- Idź stąd!

- Czyli będziesz sobie zadawać takie pytanie do końca życia? Miłej zabawy - po tych słowach Lipińskiego w 1946 odcinku "M jak miłość" Natalka na chwilę się zamyśli. Ale kiedy wróci do niej Adam nie będzie miała wątpliwości, że to on jej da prawdziwe szczęście.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. On przerwie ślub Natalki i Adama Karskiego!