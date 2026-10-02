Dziedzictwo, odcinek 1043: Semih odzyska przytomność i powie prawdę. Poyraz czekał na ten moment - ZDJĘCIA

Poyraz ostatecznie oczyszczony z zarzutów w 1043. odcinku „Dziedzictwa”

W 1043. odcinku „Dziedzictwa” nastąpi wyczekiwany przez widzów moment, w którym zeznania Semiha odmienią bieg zdarzeń. Zatrzymany mężczyzna ostatecznie postanowi wyjawić całą prawdę. Dzięki temu nazwisko Poyraza zostanie usunięte z rejestru osób skazanych. To oznacza, że bohater przestanie być formalnie powiązany ze sprawą, w wyniku której niesprawiedliwie trafił za kratki.

Kulisy całej sytuacji zaczęły wychodzić na jaw dużo wcześniej. W 1040. odsłonie „Dziedzictwa” Semih przyznał się do tego, że to on stał za posłaniem Poyraza do więzienia. Okazało się również, że to on zaatakował i porwał Sahina. W 1042. odcinku doszło do jego zatrzymania podczas spotkania, na którym zjawili się Poyraz, Nana i komisarz Rustem. Teraz, w obliczu jego zeznań, Poyraz w końcu oczyści się ze wszystkich zarzutów.

Cansel w tarapatach przez zeznania Semiha w 1043. odcinku „Dziedzictwa”

W 1042. odcinku „Dziedzictwa” Cansel drżała o to, że jej brat wyda całą prawdę. Gdy Poyraz zabrał ją na komisariat na konfrontację z Semihem, mężczyzna próbował chronić siostrę, utrzymując, że nie miała pojęcia o jego intrygach – co oczywiście było kłamstwem. Teraz jednak okoliczności ulegną zmianie. Zeznania Semiha oczyszczą Poyraza, ale jednocześnie postawią Cansel w znacznie gorszej sytuacji. Kobieta utraci pewność, że jej brat utrzyma wszystkie tajemnice w sekrecie.

Kiedy i o której obejrzeć 1043. odcinek „Dziedzictwa”?

Premierowe epizody „Dziedzictwa” nadawane są codziennie na antenie TVP1 o godzinie 16:00. 1043. odcinek zostanie pokazany w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Wszystkie odcinki, tuż po telewizyjnej emisji, trafiają również na platformę streamingową TVP VOD, gdzie można je obejrzeć online.

„Dziedzictwo” – fabuła i aktorzy

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to znana telenowela opowiadająca o miłości, stracie i dramatycznej walce o przetrwanie rodziny. Po tragicznej śmierci rodziców, mały Yusuf ląduje pod skrzydłami surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się skromna ciotka chłopca, Seher, wywiązują się silne emocje. Pomimo początkowych trudności i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się głębokie uczucie, które staje się dla Yusufa jedynym bezpiecznym przystankiem.

W dalszych sezonach akcja przybiera dramatyczny przebieg, gdy bohaterowie muszą poradzić sobie z ogromną stratą. Yaman Kırımlı umiera, a brzemię wychowania małego Yusufa i kontynuowania dziedzictwa rodziny przejmuje Nana Maryam.

Sprawy zaczynają się komplikować jeszcze bardziej, gdy Nana staje przed groźbą deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i kolejnemu wstrząsowi w życiu małego Yusufa, pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub. Sytuacja wymuszonego małżeństwa, zamiast rozwiązać problemy, przysparza nowych, silnych napięć i jest źródłem emocjonujących, nowych relacji.

Obsada serialu to m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu w roli Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj grający Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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