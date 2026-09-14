M jak miłość. Joanna sprowadzi do przychodni Artura nowego faceta! To będzie podstęp kochanki Rogowskiego, bo nie odejdzie od Marysi - WIDEO

Artur wyjedzie z Joanną, ale wróci do Marysi w 1941 odcinku "M jak miłość"

Romans Artura i Joanny rozkwitnie w 1941 odcinku "M jak miłość" podczas romantycznego wyjazdu na sympozjum do Berlina. Nie wzbudzając podejrzeń Marysi niewierny Rogowski wyjedzie z kochanką, a żona będzie przekonana, że jest tak bardzo zajęty na wykładach, że nawet nie ma czasu się do niej odezwać. Artur całą uwagę poświęci Joannie, wiedząc, że kolejna okazja do spędzenia z nią tak upojnych chwil nie nadarzy się tak szybko.

Po kilku dniach i nocach z kochanką Rogowski jakby nigdy nic wróci do Marysi w 1941 odcinku "M jak miłość", odgrywając rolę stęsknionego męża. Joanna znów pójdzie w odstawkę! Odwiezie ją do jej domu w Grabinie, a podczas bolesnego pożegnania uprzedzi, że nieprędko znów się spotkają. Dla kochanki Artura stanie się jasne, że jeśli chce z nim być, musi wziąć sprawy w swoje ręce.

- Mogę jedynie powiedzieć, że najlepszym wyjściem dla Artura jest to, żeby kierował się sercem i że prawda zawsze się obroni. Oczywiście na pewno ktoś na tym ucierpi, prędzej czy później. Ale jeśli robimy coś w prawdzie i kierujemy się sercem, to się zawsze obroni... - powiedziała Dominika Sakowicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Nie przegap: M jak miłość. Tak Marysia przyłapie Artura na zdradzie z Joanną! Będzie całował kochankę na jej oczach w przychodni - WIDEO

Joanna pokaże się Arturowi z innym facetem w "M jak miłość"!

To dlatego niedługo potem w "M jak miłość" na początku października Joanna zjawi się w przychodni Artura z innym mężczyzną. Sprowadzi przyjaciela Wojtka do ośrodka zdrowia w Lipnicy, by pokazać Rogowskiemu, że nie zniesie dłużej rozłąki. Wcześniej wyśle mu rozpaczliwego SMS-a, błagając, by poświęcił jej choćby jedną chwilę. Artur będzie coraz bardziej rozdarty - między miłością do Joanny, a poczuciem obowiązku wobec Marysi. Nie odważy się zostawić żony dla kochanki, wiedząc, że to zniszczy Marysi życie, złamie jej serce.

" Wiem, że nie odejdzie od żony. A ja nie potrafię bez Ciebie żyć, nie potrafię oddychać... Zawsze będę kochać, bez względu na wszystko. Spotkajmy się jeszcze jeden raz, ostatni raz. Proszę... Cały czas myślę o Tobie, tylko o Tobie... Odbierz. Tęsknię. Chcę chociaż usłyszeć Twój głos... Przepraszam, namówiłam Wojtka, bo chciałam Cię chociaż przez chwilę zobaczyć."

Joanna i Wojtek w "M jak miłość" wpadną przed przychodnią na Marysię

Po tym jak w "M jak miłość" Joanna sprowadzi przyjaciela do przychodni Artura, by mieli okazję do spotkania bez wzbudzania żadnych podejrzeń, jednego nie przewidzi. Że przed ośrodkiem zdrowia natknie się na Marysię! Żona Rogowskiego będzie zaskoczona widokiem Joanny, bo młoda lekarka kardiolożka odeszła przecież z pracy w przychodni. A tym bardziej zdziwi ją, że Joanna przyjdzie na wizytę w Wojtkiem! Nie domyśli się jednak, o co tak naprawdę chodzi.

Na tym jednak nie koniec, bo jeszcze w tym samym "M jak miłość" Joanna wróci do przychodni Artura i wpadnie mu w objęcia! Zaczną się namiętnie całować, a Rogowski zaproponuje kochance wspólną ucieczkę. Nieświadomy tego, że Marysia stoi za drzwiami. Tak wyjdzie na jaw zdrada Artura i jego romans z Joanną!

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!