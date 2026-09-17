Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4253

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-09-17 6:56

W 4253. odcinku „Pierwszej miłości” Marta i Szymon dostaną szansę na ślub jeszcze tego samego dnia. Problem w tym, że na przygotowania pozostanie im zaledwie półtorej godziny. Gdy okaże się, że brakuje świadków, z pomocą przyjdzie Kinga. Tymczasem ojciec Borysa odnajdzie Koczarskiego i dowie się czegoś ważnego o swoim synu.

W poprzednim odcinku Kacper próbował zbliżyć się do Marysi. Przyniósł jej jedzenie do pracy i zaproponował wspólny wieczór, a kontuzję Julki wykorzystał jako kolejną okazję, by zrobić na Marysi dobre wrażenie. Dominika wypytywała siostrę o Pawła i szybko zorientowała się, że uczucia do dawnego ukochanego wcale nie wygasły. Seweryn poznał wreszcie tożsamość osoby, która potrąciła Kazanową, i zapragnął odwetu. Tylko Róża dostrzegała, jak tragiczna jest cała sytuacja. Tymczasem Borys zrobił wszystko, by kapitan Iskry dotarł na decydujący mecz, lecz były trener Piech nadal mieszał w drużynie. Iskra przegrywała do przerwy 1:0, a gdy rozpoczęła się druga połowa, Koczarskiego wciąż nie było na boisku.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4253 - streszczenie

Urzędniczka z USC zadzwoni do Marty i Szymona z wiadomością, że właśnie zwolnił się termin ślubu. Jeśli chcą z niego skorzystać, mają tylko półtorej godziny na przygotowania. Marta odwoła wszystkie zajęcia, a Szymon zacznie gorączkowo kompletować ubrania i dokumenty. Szybko wyjdzie też na jaw, że nie mają świadków. Kinga nie zostawi przyjaciółki w potrzebie i zaskoczy wszystkich swoją reakcją. W tym samym czasie ojciec Borysa odnajdzie Koczarskiego z butelką wódki w ręku. Spróbuje przekonać trenera, by wrócił na boisko, a przy okazji dowie się czegoś ważnego o Borysie. Krystian będzie świętował z bliskimi zdane egzaminy na studia i nadal zachwycał się narzeczoną. Nie będzie wiedział, że jej życzliwość wobec Melki skrywa znacznie więcej.

„Pierwsza miłość” odcinek 4253 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4253. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku, o godzinie 18:00 w Polsacie. Marta i Szymon będą mieli bardzo mało czasu, by przygotować się do ślubu. Największym problemem może jednak okazać się brak świadków.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów łączą romanse, rodzinne tajemnice, rozstania, powroty i nagłe konflikty. W serialu codzienne sprawy przeplatają się z kryminalnymi intrygami oraz rodzinnymi dramatami. Ważny jest też kontrast między miejskim życiem Wrocławia a barwnym światem Wadlewa. W serialu występują m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Marek Pyś jako Zenon Łazanek
  • Michał Koterski jako Henryk "Kaśka" Saniewski
  • Anna Pentz jako Anna Kowalik
  • Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
  • Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski
  • Paweł Okoński jako Marian Śmiałek
  • Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk
Marta z Pierwszej miłości czule dotyka twarzy Szymona. O ich nagłym ślubie przeczytasz na SE Superseriale.
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