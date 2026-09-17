W poprzednim odcinku Kacper próbował zbliżyć się do Marysi. Przyniósł jej jedzenie do pracy i zaproponował wspólny wieczór, a kontuzję Julki wykorzystał jako kolejną okazję, by zrobić na Marysi dobre wrażenie. Dominika wypytywała siostrę o Pawła i szybko zorientowała się, że uczucia do dawnego ukochanego wcale nie wygasły. Seweryn poznał wreszcie tożsamość osoby, która potrąciła Kazanową, i zapragnął odwetu. Tylko Róża dostrzegała, jak tragiczna jest cała sytuacja. Tymczasem Borys zrobił wszystko, by kapitan Iskry dotarł na decydujący mecz, lecz były trener Piech nadal mieszał w drużynie. Iskra przegrywała do przerwy 1:0, a gdy rozpoczęła się druga połowa, Koczarskiego wciąż nie było na boisku.

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Pierwsza miłość” odcinek 4253 - streszczenie

Urzędniczka z USC zadzwoni do Marty i Szymona z wiadomością, że właśnie zwolnił się termin ślubu. Jeśli chcą z niego skorzystać, mają tylko półtorej godziny na przygotowania. Marta odwoła wszystkie zajęcia, a Szymon zacznie gorączkowo kompletować ubrania i dokumenty. Szybko wyjdzie też na jaw, że nie mają świadków. Kinga nie zostawi przyjaciółki w potrzebie i zaskoczy wszystkich swoją reakcją. W tym samym czasie ojciec Borysa odnajdzie Koczarskiego z butelką wódki w ręku. Spróbuje przekonać trenera, by wrócił na boisko, a przy okazji dowie się czegoś ważnego o Borysie. Krystian będzie świętował z bliskimi zdane egzaminy na studia i nadal zachwycał się narzeczoną. Nie będzie wiedział, że jej życzliwość wobec Melki skrywa znacznie więcej.

„Pierwsza miłość” odcinek 4253 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4253. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku, o godzinie 18:00 w Polsacie. Marta i Szymon będą mieli bardzo mało czasu, by przygotować się do ślubu. Największym problemem może jednak okazać się brak świadków.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów łączą romanse, rodzinne tajemnice, rozstania, powroty i nagłe konflikty. W serialu codzienne sprawy przeplatają się z kryminalnymi intrygami oraz rodzinnymi dramatami. Ważny jest też kontrast między miejskim życiem Wrocławia a barwnym światem Wadlewa. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Marek Pyś jako Zenon Łazanek

Michał Koterski jako Henryk "Kaśka" Saniewski

Anna Pentz jako Anna Kowalik

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski

Paweł Okoński jako Marian Śmiałek

Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk

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