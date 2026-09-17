Spis treści
W poprzednim odcinku Kacper próbował zbliżyć się do Marysi. Przyniósł jej jedzenie do pracy i zaproponował wspólny wieczór, a kontuzję Julki wykorzystał jako kolejną okazję, by zrobić na Marysi dobre wrażenie. Dominika wypytywała siostrę o Pawła i szybko zorientowała się, że uczucia do dawnego ukochanego wcale nie wygasły. Seweryn poznał wreszcie tożsamość osoby, która potrąciła Kazanową, i zapragnął odwetu. Tylko Róża dostrzegała, jak tragiczna jest cała sytuacja. Tymczasem Borys zrobił wszystko, by kapitan Iskry dotarł na decydujący mecz, lecz były trener Piech nadal mieszał w drużynie. Iskra przegrywała do przerwy 1:0, a gdy rozpoczęła się druga połowa, Koczarskiego wciąż nie było na boisku.
„Pierwsza miłość” odcinek 4253 - streszczenie
Urzędniczka z USC zadzwoni do Marty i Szymona z wiadomością, że właśnie zwolnił się termin ślubu. Jeśli chcą z niego skorzystać, mają tylko półtorej godziny na przygotowania. Marta odwoła wszystkie zajęcia, a Szymon zacznie gorączkowo kompletować ubrania i dokumenty. Szybko wyjdzie też na jaw, że nie mają świadków. Kinga nie zostawi przyjaciółki w potrzebie i zaskoczy wszystkich swoją reakcją. W tym samym czasie ojciec Borysa odnajdzie Koczarskiego z butelką wódki w ręku. Spróbuje przekonać trenera, by wrócił na boisko, a przy okazji dowie się czegoś ważnego o Borysie. Krystian będzie świętował z bliskimi zdane egzaminy na studia i nadal zachwycał się narzeczoną. Nie będzie wiedział, że jej życzliwość wobec Melki skrywa znacznie więcej.
„Pierwsza miłość” odcinek 4253 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4253. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku, o godzinie 18:00 w Polsacie. Marta i Szymon będą mieli bardzo mało czasu, by przygotować się do ślubu. Największym problemem może jednak okazać się brak świadków.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów łączą romanse, rodzinne tajemnice, rozstania, powroty i nagłe konflikty. W serialu codzienne sprawy przeplatają się z kryminalnymi intrygami oraz rodzinnymi dramatami. Ważny jest też kontrast między miejskim życiem Wrocławia a barwnym światem Wadlewa. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Marek Pyś jako Zenon Łazanek
- Michał Koterski jako Henryk "Kaśka" Saniewski
- Anna Pentz jako Anna Kowalik
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Marta Chodorowska jako Marzena Lisiak
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Rafał Kwietniewski jako Bartosz Miedzianowski
- Paweł Okoński jako Marian Śmiałek
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk