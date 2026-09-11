W poprzednim odcinku Weronika bezskutecznie próbowała dodzwonić się do Eweliny, więc pojechała do jej domu. Zastała Kalską pobitą i zrozpaczoną. Zabierała ją do siebie, a o wszystkim powiedziała Lwu. Mężczyzna nie mógł uwierzyć, że Greg podniósł rękę na żonę. Wkrótce Greg zjawił się po Ewelinę i przekonywał, że kobieta jest pod wpływem silnych leków. Tymczasem Hebel, zgodnie z obietnicą daną żonie, pilnował Tomka podczas pracy poza ośrodkiem. Pojawił się Żaba i dyskretnie zlecił bratu przecięcie przewodów monitoringu kantoru, ale w ostatniej chwili Ryszard powstrzymał chłopaka. Gdy Tomek przyznał, że nie wykonał polecenia, Żaba wpadł w furię. Marta, choć była na urlopie macierzyńskim, oglądała program swojej stacji i odkryła, że ma w nim wystąpić oszust podający się za eksperta od biznesu i kryptowalut. Pojechała do redakcji, ostrzegła Baliszewskiego, a szef zaproponował, by to ona przeprowadziła z nim wywiad i zdemaskowała go na antenie.

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„Na Wspólnej” odcinek 4280 - streszczenie

Weronika będzie się bała, że Greg skrzywdzi Ewelinę. Gdy Kalska nie odbierze telefonu, a Greg nie pojawi się na dyżurze, niepokój Roztockiej jeszcze wzrośnie. Nagle zadzwoni Ewelina, ale w tle rozmowy będzie słychać podejrzane odgłosy. Weronika natychmiast pojedzie do domu Kalskiej. Na miejscu zobaczy ratowników wynoszących zakrwawionego Grega. Chwilę później policjanci wyprowadzą Ewelinę w kajdankach. Monika ucieszy się, że dzięki Dorocie Ziębie znów zaczyna myśleć o pracy w barze. Renata nie zaufa jednak jej nagłemu zainteresowaniu lokalem i ojcem. Marta wróci do studia na wywiad i mimo stresu zdemaskuje na antenie naciągacza od kryptowalut. Dostanie także propozycję powrotu do pracy.

„Na Wspólnej” odcinek 4280 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4280. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. Wtedy wyjaśni się, co wydarzyło się w domu Eweliny i Grega. Weronika zobaczy scenę, która może całkowicie zmienić sytuację Kalskiej.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, związki, praca i konflikty. Nie brakuje też zdrad, chorób oraz powrotów, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. Losy kilku powiązanych rodzin łączą zwyczajne sprawy z wydarzeniami, które potrafią wywrócić ich życie do góry nogami. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg