Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4280

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-09-11 7:15

W 4280. odcinku „Na Wspólnej” Weronika znów zacznie drżeć o Ewelinę. Kiedy Kalska długo nie odbierze telefonu, a Greg nie pojawi się na dyżurze, Roztocka poczuje, że dzieje się coś złego. Niespodziewany telefon od Eweliny tylko spotęguje jej obawy. Weronika ruszy do domu Kalskiej, nie wiedząc jeszcze, co tam zastanie.

W poprzednim odcinku Weronika bezskutecznie próbowała dodzwonić się do Eweliny, więc pojechała do jej domu. Zastała Kalską pobitą i zrozpaczoną. Zabierała ją do siebie, a o wszystkim powiedziała Lwu. Mężczyzna nie mógł uwierzyć, że Greg podniósł rękę na żonę. Wkrótce Greg zjawił się po Ewelinę i przekonywał, że kobieta jest pod wpływem silnych leków. Tymczasem Hebel, zgodnie z obietnicą daną żonie, pilnował Tomka podczas pracy poza ośrodkiem. Pojawił się Żaba i dyskretnie zlecił bratu przecięcie przewodów monitoringu kantoru, ale w ostatniej chwili Ryszard powstrzymał chłopaka. Gdy Tomek przyznał, że nie wykonał polecenia, Żaba wpadł w furię. Marta, choć była na urlopie macierzyńskim, oglądała program swojej stacji i odkryła, że ma w nim wystąpić oszust podający się za eksperta od biznesu i kryptowalut. Pojechała do redakcji, ostrzegła Baliszewskiego, a szef zaproponował, by to ona przeprowadziła z nim wywiad i zdemaskowała go na antenie.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Na Wspólnej” odcinek 4280 - streszczenie

Weronika będzie się bała, że Greg skrzywdzi Ewelinę. Gdy Kalska nie odbierze telefonu, a Greg nie pojawi się na dyżurze, niepokój Roztockiej jeszcze wzrośnie. Nagle zadzwoni Ewelina, ale w tle rozmowy będzie słychać podejrzane odgłosy. Weronika natychmiast pojedzie do domu Kalskiej. Na miejscu zobaczy ratowników wynoszących zakrwawionego Grega. Chwilę później policjanci wyprowadzą Ewelinę w kajdankach. Monika ucieszy się, że dzięki Dorocie Ziębie znów zaczyna myśleć o pracy w barze. Renata nie zaufa jednak jej nagłemu zainteresowaniu lokalem i ojcem. Marta wróci do studia na wywiad i mimo stresu zdemaskuje na antenie naciągacza od kryptowalut. Dostanie także propozycję powrotu do pracy.

„Na Wspólnej” odcinek 4280 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4280. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. Wtedy wyjaśni się, co wydarzyło się w domu Eweliny i Grega. Weronika zobaczy scenę, która może całkowicie zmienić sytuację Kalskiej.

Polecany artykuł:

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, związki, praca i konflikty. Nie brakuje też zdrad, chorób oraz powrotów, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. Losy kilku powiązanych rodzin łączą zwyczajne sprawy z wydarzeniami, które potrafią wywrócić ich życie do góry nogami. W serialu występują:

  • Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
  • Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
  • Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
  • Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
  • Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
  • Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
  • Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
  • Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
  • Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
  • Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
  • Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
  • Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
  • Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
  • Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
  • Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg
Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4280
Galeria zdjęć 16