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W poprzednim odcinku Weronika bezskutecznie próbowała dodzwonić się do Eweliny, więc pojechała do jej domu. Zastała Kalską pobitą i zrozpaczoną. Zabierała ją do siebie, a o wszystkim powiedziała Lwu. Mężczyzna nie mógł uwierzyć, że Greg podniósł rękę na żonę. Wkrótce Greg zjawił się po Ewelinę i przekonywał, że kobieta jest pod wpływem silnych leków. Tymczasem Hebel, zgodnie z obietnicą daną żonie, pilnował Tomka podczas pracy poza ośrodkiem. Pojawił się Żaba i dyskretnie zlecił bratu przecięcie przewodów monitoringu kantoru, ale w ostatniej chwili Ryszard powstrzymał chłopaka. Gdy Tomek przyznał, że nie wykonał polecenia, Żaba wpadł w furię. Marta, choć była na urlopie macierzyńskim, oglądała program swojej stacji i odkryła, że ma w nim wystąpić oszust podający się za eksperta od biznesu i kryptowalut. Pojechała do redakcji, ostrzegła Baliszewskiego, a szef zaproponował, by to ona przeprowadziła z nim wywiad i zdemaskowała go na antenie.
„Na Wspólnej” odcinek 4280 - streszczenie
Weronika będzie się bała, że Greg skrzywdzi Ewelinę. Gdy Kalska nie odbierze telefonu, a Greg nie pojawi się na dyżurze, niepokój Roztockiej jeszcze wzrośnie. Nagle zadzwoni Ewelina, ale w tle rozmowy będzie słychać podejrzane odgłosy. Weronika natychmiast pojedzie do domu Kalskiej. Na miejscu zobaczy ratowników wynoszących zakrwawionego Grega. Chwilę później policjanci wyprowadzą Ewelinę w kajdankach. Monika ucieszy się, że dzięki Dorocie Ziębie znów zaczyna myśleć o pracy w barze. Renata nie zaufa jednak jej nagłemu zainteresowaniu lokalem i ojcem. Marta wróci do studia na wywiad i mimo stresu zdemaskuje na antenie naciągacza od kryptowalut. Dostanie także propozycję powrotu do pracy.
„Na Wspólnej” odcinek 4280 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4280. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. Wtedy wyjaśni się, co wydarzyło się w domu Eweliny i Grega. Weronika zobaczy scenę, która może całkowicie zmienić sytuację Kalskiej.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, związki, praca i konflikty. Nie brakuje też zdrad, chorób oraz powrotów, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. Losy kilku powiązanych rodzin łączą zwyczajne sprawy z wydarzeniami, które potrafią wywrócić ich życie do góry nogami. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg